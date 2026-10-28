Berkshire Hathaway, la compañía vinculada a Warren Buffett, tiene bajo su control una de las grandes redes ferroviarias de Norteamérica. Su operación conecta sectores clave de la economía estadounidense y mueve mercancías de distintas industrias.

La red de BNSF Railway es una infraestructura fundamental para transportar productos agrícolas, bienes de consumo, carbón y mercancías industriales .

El vínculo entre ambas compañías se consolidó en 2010, cuando Berkshire Hathaway completó la adquisición de las acciones de Burlington Northern Santa Fe Corporation que todavía no poseía. La entidad superviviente pasó a llamarse Burlington Northern Santa Fe, LLC, y BNSF Railway quedó como su filial de propiedad total. Actualmente, BNSF Railway pertenece a Burlington Northern Santa Fe, LLC, que forma parte de Berkshire Hathaway.

Cuántas millas ferroviarias controla la empresa

BNSF Railway Company opera más de 32,500 millas de rutas ferroviarias en 28 estados de EE.UU. y también tiene presencia en tres provincias de Canadá. La cifra corresponde a las rutas que utiliza para operar, sin contar las vías principales adicionales, los patios ferroviarios ni los apartaderos.

En su informe anual presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), Berkshire Hathaway describe la dimensión de esta infraestructura. El documento señala que BNSF opera una de las redes de transporte ferroviario de carga más grandes de Norteamérica.

La compañía también precisa que es propietaria de más de 23,000 millas de rutas, incluidas las servidumbres de paso, y que utiliza derechos de circulación sobre más de 9,000 millas de vías pertenecientes a otros ferrocarriles. Si se incluyen las vías principales simples y múltiples, los patios y los apartaderos, el sistema superaba las 50,000 millas operadas al 31 de diciembre de 2025.

Sus estados financieros de 2025 revelan la magnitud de sus activos, sus inversiones y los ingresos que genera esta operación.

Cuánto invirtió BNSF Railway Company en Estados Unidos durante 2025

La inversión de BNSF Railway Company en 2025 rondó los US$3,800 millones, de acuerdo con los estados financieros de la compañía y el informe anual de Berkshire Hathaway.

El reporte de la SEC registra US$3,796 millones en gastos de capital para el negocio ferroviario de BNSF durante el año. En el documento, los desembolsos se desglosan en US$3,272 millones en inversiones de capital que excluyen la adquisición de equipos y otros US$525 millones destinados a comprar equipos.

El informe de BNSF explica que su programa de capital busca aumentar la capacidad, reforzar la seguridad y la eficiencia, prolongar la vida útil de sus activos y ofrecer nuevos servicios a los clientes .

Cuánto dinero ganó BNSF Railway en 2025

Los resultados financieros de 2025 muestran la magnitud económica del negocio ferroviario de Berkshire Hathaway. Según el informe anual presentado ante la SEC, BNSF registró ingresos operativos ferroviarios de US$23,500 millones y ganancias operativas ferroviarias de US$8,055 millones. Esta última cifra aumentó un 7,8% frente a los US$7,469 millones reportados en 2024.

Cabe mencionar que la compañía también redujo sus gastos operativos ferroviarios: pasaron de US$15,886 millones en 2024 a US$15,295 millones en 2025, una caída del 3,7%.