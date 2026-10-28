La SSA establece un plazo de dos años para solicitar el beneficio de US$255 por fallecimiento

La Administración del Seguro Social (SSA) de Estados Unidos contempla un pago único de US$255 por fallecimiento destinado a determinados familiares de una persona que murió. El beneficio busca ayudar a cubrir los gastos asociados con la pérdida de un cónyuge o de uno de los padres.

Según informa la SSA en su sitio oficial, el dinero puede entregarse al cónyuge sobreviviente que reúna los requisitos. Cuando no existe un cónyuge elegible, determinados hijos también pueden acceder al pago.

¿Quiénes pueden recibir el pago de US$255 del Seguro Social?

De acuerdo con la SSA, el cónyuge sobreviviente podría recibir el beneficio de US$255. Incluso si no vivía en el mismo hogar que la persona fallecida, podría reunir las condiciones cuando tiene derecho a recibir beneficios basados en el historial de Seguro Social del fallecido.

En ausencia de un cónyuge elegible, algunos hijos podrían acceder al dinero si cumplen alguna de las siguientes condiciones:

Tienen 17 años o menos.

Tienen entre 18 y 19 años y asisten a tiempo completo a una escuela de nivel primario o secundario (K-12).

Tienen cualquier edad, siempre que hayan desarrollado una incapacidad a los 21 años o antes.

La SSA aclara que se trata de un pago que se realiza una sola vez, por lo que no constituye una prestación mensual para los sobrevivientes.

La SSA contempla un pago único de US$255 para cónyuges sobrevivientes y determinados hijos que cumplan los requisitos establecidos. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cómo solicitar el pago único por fallecimiento de US$255?

La Administración del Seguro Social dispone de un procedimiento para solicitar este beneficio a través de su sitio web.

Para iniciar la solicitud, los interesados pueden ingresar a la página oficial del pago único por fallecimiento y seleccionar la opción continuar. El sistema les pedirá iniciar sesión en su cuenta.

Quienes necesiten asistencia en español u otros idiomas también pueden comunicarse con la SSA al 1-800-772-1213 y presionar el número 7 para recibir atención en ese idioma.

La atención telefónica está disponible de lunes a viernes, de 8:00 a 19:00, en la mayoría de las zonas horarias de Estados Unidos. Las personas sordas o con dificultades auditivas pueden utilizar el número 1-800-325-0778.

¿Cuál es el plazo para solicitar el pago de US$255?

Los familiares que reúnen los requisitos deben solicitar el beneficio dentro de los dos años posteriores al fallecimiento de la persona asegurada.

La SSA establece este límite para la presentación de solicitudes, aunque contempla determinadas excepciones que permiten extender el plazo. Por eso, es importante iniciar el trámite a tiempo para no perder la posibilidad de acceder al dinero.