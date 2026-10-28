La obra tendrá un costo de US$750 millones y afectará la movilidad en una zona clave para el comercio.

El estado de California cerrará por completo el puente Vincent Thomas, ubicado en San Pedro, a partir del próximo sábado 7 de noviembre, a las 12:01 a.m.

La restricción se extenderá durante 16 meses y obligará a los conductores que utilizan esta conexión de la ruta estatal 47 a buscar recorridos alternativos.

Según el Departamento de Transporte de California (Caltrans), por la estructura circulan diariamente 53,000 vehículos, incluidos camiones que transportan mercancías hacia y desde los puertos de Los Ángeles y Long Beach.

Por qué California cerrará el puente

El puente Vincent Thomas fue inaugurado en 1963 y lleva más de seis décadas conectado a la red vial del sur de California. Aunque su estructura principal se mantiene sólida, la plataforma por donde circulan los vehículos presenta un deterioro progresivo relacionado con el tráfico pesado, el paso del tiempo y las condiciones ambientales.

Caltrans explicó que, dejar la superficie actual sin intervenir, podría agravar los daños y hacer necesarios más cierres de emergencia para ejecutar reparaciones puntuales . Por eso, las autoridades tomaron la decisión de hacer un cierre extendido por completo.

El proyecto también incluye el reemplazo de las barandas, las cercas, la barrera central y los sensores sísmicos. La finalidad es mejorar las condiciones de seguridad y prolongar la vida útil de esta conexión estratégica.

Qué rutas alternativas deberán tomar los conductores

Los automovilistas tendrán que modificar sus recorridos habituales durante los 16 meses de obras. Entre las principales vías previstas para absorber parte del tránsito figuran las siguientes:

Interestatal 710 (I-710) : una de las autopistas contempladas para canalizar los desplazamientos.

Interestatal 110 (I-110) : otra conexión principal para reorganizar el tránsito.

Ruta estatal 103 (SR 103) : alternativa dentro de la red vial de la zona.

Bulevar Harry Bridges: corredor local incluido en los recorridos previstos.

También se contemplan conexiones por calles como Alameda Street y Henry Ford Avenue, de acuerdo con la planificación de los desvíos y las necesidades del tránsito.

Cabe mencionar que el impacto no se limitará a los vehículos particulares; los camiones comerciales también deberán ajustarse a las medidas de gestión del tráfico .

La intervención contempla reemplazar la plataforma de concreto del puente, renovar elementos de seguridad y actualizar los sensores sísmicos.

¿Habrá controles de tránsito?

Caltrans despegará agentes de control de tráfico en 18 intersecciones clave con el fin de regular manualmente la circulación y responder a los problemas que puedan surgir en los cruces más congestionados.

También se intensificará la vigilancia de los camiones comerciales para evitar que el tránsito pesado termine desviándose hacia calles residenciales que no están listas para absorber ese volumen.

Cuánto costará la obra y cuándo volverá a abrir el puente

La obra tiene un presupuesto total de US$750 millones y el cronograma oficial prevé un cierre completo de 16 meses, con reapertura estimada para principios de marzo de 2028, antes de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Durante las obras, los equipos trabajarán las 24 horas para cumplir con el plazo previsto. Según la documentación del proyecto, la ejecución en una sola etapa fue seleccionada por razones de seguridad, eficiencia y costos, aunque supondrá una restricción prolongada para quienes dependen de esta conexión.