En esta noticia OMA anuncia relevo en la presidencia del Consejo de Administración

Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA) reportó un incremento de prácticamente 3% en la utilidad neta del tercer trimestre del año, al alcanzar MXN $1,550 millones.

OMA reportó un alza superior a 23% en los ingresos de la compañía, que en el tercer trimestre alcanzaron MXN $4,863 millones, debido a una combinación del alza de los ingresos aeronáuticos y no aeronáuticos.

En su reporte financiero correspondiente al tercer trimestre, enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), OMA señaló que los ingresos aeronáuticos fueron impulsados por un incremento en el tráfico de pasajeros totales de 1.3% para totalizar 7.7 millones de viajeros, donde destacó el alza de terminales como San Luis Potosí (+27.3%), Durango (+32.3%) y Chihuahua (+4.5%), resultados que permitieron compensar la caída de 2.1% en el tráfico de pasajeros a Monterrey.

A esto se sumó que los ingresos del segmento de carga aumentaron 42.4% anual, derivado principalmente de nuevos clientes en Monterrey, así como por el manejo de operaciones adicionales de carga de alto valor y mayor tiempo de estadía de mercancía en nuestros almacenes.

Además, el incremento de la Tarifa Única Aeroportuaria (TUA) impulsó 6.7% los ingresos aeronáuticos de OMA, que alcanzaron MXN $2,852.3 millones.

En relación con los ingresos no aeronáuticos, OMA destacó que presentaron un incremento anual de 13.3%, empujados por alzas generalizadas en todos los ramos, que incluyen salones VIP, restaurantes, estacionamientos y tiendas.

OMA anuncia relevo en la presidencia del Consejo de Administración

OMA también anunció en su reporte trimestral la separación de Nicolás Notebaert de sus cargos como miembro y presidente del Consejo de Administración del grupo, una decisión que fue tomada apenas este 27 de octubre.

En su lugar, OMA anunció a Laurent Cavrois como consejero y presidente del Consejo de Administración provisional, sujeto a la ratificación de su nombramiento en la próxima Asamblea General Anual Ordinaria de Accionistas.

Cavrois ha ocupado diversos cargos en VINCI Concessions desde 2006 y actualmente se desempeña como Director Regional de VINCI Airports de América Latina, añadió OMA.