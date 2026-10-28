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Acumular 12 puntos por infracciones de tránsito puede provocar la suspensión de la licencia de conducir.

En Carolina del Sur, determinadas infracciones de tránsito suman hasta seis puntos a la licencia de conducir. El sistema permite evaluar los antecedentes de los conductores y establece consecuencias para quienes acumulan faltas.

Según el Código de Leyes de Carolina del Sur, el Departamento de Vehículos Motorizados (SCDMV) puede suspender la licencia cuando un conductor acumula 12 puntos. La duración de la suspensión depende del puntaje registrado.

¿Cuáles son las cuatro infracciones que suman 6 puntos a la licencia de conducir?

La sección 56-1-720 del Código de Leyes establece cuatro infracciones que tienen asignados seis puntos cada una:

Conducción imprudente: manejar de manera temeraria, poniendo en riesgo la seguridad vial.

Adelantar a un autobús escolar detenido: pasar a un vehículo de transporte escolar detenido en las circunstancias prohibidas por la normativa.

Abandonar el lugar de un accidente: retirarse después de un choque que haya provocado únicamente daños materiales.

Exceso de velocidad: superar el límite permitido en 25 millas por hora o más, equivalentes a aproximadamente 40 km/h.

Cuatro infracciones de tránsito suman seis puntos cada una y pueden acercar a los conductores al límite. ChatGPT | El Cronista USA

Estas faltas están contempladas en el sistema de puntos del estado y pueden acercar al conductor al límite que permite suspender su licencia.

¿Cuántos puntos se necesitan para que suspendan la licencia de conducir?

De acuerdo con la sección 56-1-740, el SCDMV puede suspender el permiso cuando se acumulan 12 puntos o más.

La duración prevista depende del puntaje:

Entre 12 y 15 puntos: tres meses de suspensión.

Entre 16 y 17 puntos: cuatro meses.

Entre 18 y 19 puntos: cinco meses.

20 puntos o más: seis meses.

La suspensión no es automática por cometer una sola infracción de seis puntos. La autoridad evalúa el puntaje acumulado conforme a la legislación estatal.

¿Cómo reducir cuatro puntos de la licencia de conducir?

La sección establece que los conductores pueden reducir cuatro puntos al completar un curso de conducción defensiva del National Safety Council o uno equivalente aprobado por el SCDMV.

Para acceder a esta reducción, deben cumplirse determinadas condiciones:

Completar el curso después de que se hayan asignado los puntos.

Realizar una capacitación aprobada, de al menos ocho horas.

No haber utilizado este beneficio durante los últimos tres años.

Esta alternativa puede ayudar a disminuir el puntaje antes de una posible suspensión.