La normativa contempla excepciones para quienes necesitan transportar productos médicos, aunque exige cumplir ciertos requisitos durante los controles.

Los pasajeros que viajan en avión por Estados Unidos pueden llevar medicamentos líquidos en el equipaje de mano, incluso cuando sus envases superan los 100 mililitros. Sin embargo, esta excepción a las restricciones habituales está sujeta a determinadas condiciones.

Según informa la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), los viajeros pueden transportar líquidos, geles y aerosoles médicamente necesarios en cantidades razonables para su viaje, siempre que los declaren ante los agentes durante el control de seguridad.

¿Qué medicamentos líquidos se pueden llevar en el avión?

La TSA establece que los líquidos transportados en el equipaje de mano deben presentarse, por regla general, en envases de hasta 100 mililitros (3,4 onzas).

No obstante, los productos médicamente necesarios están exceptuados de este límite. Entre ellos pueden encontrarse medicamentos líquidos, insulina y soluciones utilizadas en tratamientos médicos.

Entre los productos que pueden beneficiarse de esta excepción se encuentran medicamentos líquidos de uso habitual, como Pepto-Bismol, paracetamol líquido y determinados antiácidos , siempre que sean médicamente necesarios y se transporten en cantidades razonables para el viaje.

La cantidad permitida debe ser razonable para las necesidades del pasajero durante el viaje. Por lo tanto, la excepción no significa que se pueda transportar cualquier volumen sin restricciones.

¿Qué deben hacer los pasajeros para pasar el control de seguridad?

Quienes lleven medicamentos líquidos en envases superiores a 100 mililitros deben informarlo a los agentes de la TSA al llegar al puesto de inspección.

Los medicamentos necesarios durante un viaje cuentan con excepciones a las restricciones habituales de líquidos en los aeropuertos. Gemini imagen ilustrativa | El Cronista USA

Par evitar inconvenientes con la TSA, la agencia indica que estos productos deben declararse para que el personal pueda examinarlos. Además, no exige que los medicamentos estén en sus envases originales de farmacia, aunque recomienda que estén identificados para facilitar su revisión.

Durante el procedimiento, los medicamentos pueden quedar sujetos a controles de seguridad adicionales. Si los agentes no logran resolver las alertas detectadas durante la inspección, podrían impedir que el producto ingrese al área segura del aeropuerto.

Sin embargo, superar el límite habitual de 100 mililitros no es, por sí solo, motivo para rechazar un medicamento líquido médicamente necesario, siempre que se transporte en cantidades razonables y cumpla con los controles correspondientes.