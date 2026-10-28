La aparición de un hijo no reconocido puede cambiar el reparto de una herencia familiar.

Una herencia puede convertirse en un conflicto familiar cuando aparece un hijo que el fallecido nunca reconoció legalmente y reclama una parte de los bienes. En Estados Unidos, este tipo de disputa plantea una pregunta clave: ¿pueden exigir su porción del patrimonio y modificar el reparto que esperaban los demás herederos?

En Nueva York, la ley contempla distintas vías para establecer la filiación de un hijo nacido fuera del matrimonio, incluso mediante una resolución judicial o pruebas que permitan acreditar el vínculo con el padre fallecido. El artículo 4-1.2 de la Estates, Powers and Trusts Law establece las condiciones bajo las cuales puede tener derechos sucesorios.

Sin embargo, demostrar la paternidad no garantiza recibir una parte de la herencia en todos los casos. Los derechos del hijo dependen de las circunstancias de la sucesión, de la existencia de un testamento y de las normas aplicables.

Cómo puede reclamar la herencia un hijo que nuca fue reconocido por su padre

En Nueva York, un hijo nacido fuera del matrimonio puede tener derecho a heredar de su padre fallecido, aunque no haya sido reconocido durante su vida. De todas formas, para acceder a la sucesión debe establecer legalmente la filiación, es decir, demostrar que existe un vínculo jurídico padre e hijo. Así lo establece el artículo 4-1.2 de la Estates, Powers and Trust Law (EPT), la ley estatal que regula la herencia de hijos nacidos fuera del matrimonio.

Una resolución judicial que establezca la paternidad, un reconocimiento formal de filiación que cumpla con los requisitos legales o pruebas claras y convincentes como resultados de pruebas genéticas, pueden ser diversas vías para acreditar dicho vínculo.

Un reclamo de filiación puede alterar la distribución de los bienes de una persona fallecida. Shutterstock

Los tribunales del estado también explican que la paternidad legal puede tener consecuencias sobre los derechos hereditarios ya que en su guía oficial sobre paternidad, el Sistema Unificado de Tribunales de Nueva York señala que, cuando los padres no están casados, el padre biológico no se convierte automáticamente en padre legal porque el vínculo debe establecerse mediante un reconocimiento válido o una orden judicial de filiación. En determinadas circunstancias, el procedimiento puede iniciarse incluso después de la muerte del presunto padre.

Qué parte de la herencia puede recibir un hijo no reconocido frente a los demás hijos y la viuda

Si el hijo logra establecer legalmente la filiación, puede incorporarse al grupo de herederos con derecho a recibir bienes de su padre. Esto puede modificar el reparto que la familia esperaba realizar, porque la sucesión debe contemplar a todos los herederos que tengan derechos reconocidos por la ley. No obstante, el resultado depende de las circunstancias familiares y de si existe o no un testamento.

Cuando una persona muere sin dejar testamento en Nueva York, la distribución se rige por el artículo 4-1.1 de la EPT. Según la guía oficial de los tribunales estatales, si el fallecido deja cónyuge e hijos, el cónyuge recibe los primeros US$50,000 y la mitad del saldo de la herencia; los hijos se reparten el resto, pero si se acredita que otro hijo también tiene derecho a heredar, su incorporación puede modificar la porción que corresponde a cada descendiente.

Esto puede ocurrir siempre y cuando se establezca el derecho sucesorio del hijo no reconocido y después se aplique la norma correspondiente al caso. Además, la regla de distribución citada corresponde a las sucesiones sin testamento de Nueva York y no debe extrapolarse a otros estados ni a todos los tipos de herencia.

Puede reclamar una parte de la herencia si existe un testamento que no lo menciona

La situación cambia cuando el fallecido dejó un testamento que distribuye sus bienes entre otros familiares. En Nueva York, establecer legalmente la paternidad no garantiza que el hijo reciba una porción de la herencia ya que la ley estatal no reconoce, como regla general, un derecho automático de los hijos adultos a una parte del patrimonio de sus padres cuando estos decidieron excluirlos de su testamento.

Así lo explica la jurisprudencia publicada por los tribunales estatales en el caso Brown v. Dreyfus, que analiza los derechos sucesorios de los hijos nacidos fuera del matrimonio.

Sin embargo, no todos los casos son iguales ya que la ley de Nueva York contempla protecciones para determinados hijos que fueron omitidos de un testamento porque nacieron después de que este se redactara. Por eso, antes de concluir que el hijo no tiene derecho a reclamar, es necesario revisar las circunstancias en las que se otorgó el testamento y las normas aplicables al caso.