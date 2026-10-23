Los pasajeros pueden transportar medicamentos líquidos en envases de más de 100 mililitros en el equipaje de mano.

Viajar en avión desde Estados Unidos implica cumplir con las reglas de seguridad de los aeropuertos, entre ellas la restricción que limita a 100 mililitros el tamaño de los envases de líquidos que pueden llevarse en el equipaje de mano. Sin embargo, la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) contempla una excepción para quienes necesitan trasladar medicamentos líquidos.

La agencias permite llevar medicamentos médicamente necesarios en cantidades superiores a ese límite, aunque los pasajeros deben cumplir determinadas condiciones durante el control de seguridad. La autorización incluye una inspección adicional y requiere que los viajeros informen al personal sobre los productos que transportan.

La TSA detalla cuáles son las condiciones para acceder a esta excepción y qué deben hacer los pasajeros antes de pasar por el control del aeropuerto.

¿Qué medicamentos líquidos pueden llevarse en el equipaje de mano si superan los 100 mililitros?

La TSA permite llevar medicamentos líquidos, cremas y otros líquidos médicamente necesarios en el equipaje de mano en envases que superen los 100 mililitros, una excepción a la regla general que limita el tamaño de los envases de líquidos.

La automatización contempla cantidades razonables para el viaje ya que entre los productos que pueden beneficiarse de esta excepción se encuentran los medicamento líquidos y determinados suministros médicos. Sin embargo, que un producto esté relacionado con la salud no garantiza que vaya a pasar el control porque la TSA puede someterlo a una inspección adicional y no permitir su ingreso si no logra despejar las dudas de seguridad.

Aunque los líquidos suelen estar sujetos a restricciones en los aeropuertos estadounidenses, los medicamentos médicamente necesarios tienen una excepción. Gemini imagen ilustrativa | El Cronista USA

¿Qué condiciones exige la TSA para pasar el control de seguridad con estos medicamentos?

Al comienzo del control de seguridad, los pasajeros deben informar al agente de la TSA que llevan medicamentos líquidos médicamente necesarios que superan el límite habitual. Además, deben retirarlos del equipaje de mano y colocarlos por separado para que el personal pueda inspeccionarlos.

A diferencia de los líquidos comunes, estos medicamentos no necesitan guardarse en la bolsa plástica transparente de un cuarto de galón. En este sentido, la agencia puede someter los envases a pruebas para detectar explosivos u otros elementos prohibidos, y solicitar que se abran para examinarlos.

Si el personal no consigue despejar las alertas de seguridad, el producto podría no ser autorizado para pasar al área segura del aeropuerto. La TSA también aclara que no exige, como regla general, que los medicamentos estén en sus envases originales de farmacia, aunque recomienda que estén identificados para facilitar la inspección.