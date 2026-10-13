La presentación de un documento aceptado por TSA es obligatoria para volar dentro de Estados Unidos.

En Estados Unidos, es requisito federal que todos los viajeros puedan mostrar una identificación aceptable en los controles de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) para poder abordar vuelos nacionales.

Esta medida se alinea con la entrada en vigor de la Ley Real ID, que desde mayo de 2025 exige a todos los pasajeros la presentación de un documento que cumpla con los estándares de esta regulación. Cuando no sea posible, es requisito obligatorio mostrar una identificación alternativa o pagar para utilizar TSA ConfirmID.

Los documentos que TSA acepta para volar dentro de Estados Unidos

De acuerdo con el sitio web oficial de la agencia, quienes vuelen dentro del país podrán presentar cualquiera de las siguientes credenciales:

Permisos de conducir o tarjetas de identificación Real ID

Permiso de conducir Mejorado (EDL) o Tarjeta de Identificación Mejorada (EID)

Licencias de conducir móviles (mDL) -las aprobadas para uso federal-

Pasaporte americano en versión libreta

Tarjeta pasaporte americana

Tarjetas de viajero de confianza del DHS

Identificación del Departamento de Defensa de EE.UU.

Tarjeta de residente permanente

Carta de cruce fronterizo

Identificación con foto aceptable emitida por una nación tribal o comunidad indígena reconocida por el Gobierno de Estados Unidos

Tarjeta PIV HSPD-12

Pasaporte de gobiernos extranjeros

Permiso de conducir provincial canadiense o tarjeta de Asuntos Indígenas y del Norte de Canadá

Credencial de Identificación de Trabajadores del Transporte (TWIC)

Tarjeta de Autorización de Empleo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. (l-766)

Credencial de Marino Mercante de EE.UU.

Tarjeta de Identificación de Salud para Veteranos (VHIC)

Apple Digital ID

Clear ID

Google ID pass

Los documentos se aceptan con hasta dos años de vencimiento.

Quienes no presenten una identificación válida, tendrán que pagar la multa por usar TSA ConfirmID.

Quiénes deben presentar alguno de los documentos aceptados por TSA

La lista -que puede estar sujeta a cambios- aplica para todos los mayores de 18 años que quieran volar dentro de Estados Unidos.

En el caso de los menores, si bien no se exige obligatoriamente la presentación de alguna de las credenciales antes enumeradas, se aconseja consultar con cada aerolínea sobre los documentos requeridos.

Qué deben hacer quienes no tengan los documentos de la lista de TSA

TSA ConfirmID es un proceso de verificación alternativo que cuesta 45 dólares y es la alternativa para quienes no tienen una credencial aceptable. Los pasos para usarlo pueden consultarse en este link oficial.

“Usar TSA ConfirmID es opcional. Si decides no usarlo y no tienes un documento aceptable, puede que no te permitan pasar por seguridad y que pierdas el vuelo. El fraude u otra actividad delictiva relacionada con este proceso será procesado bajo sanciones federales”, indican las autoridades.