Una peligrosa ola de calor extremo en Estados Unidos, con temperaturas extremadamente altas, alerta meteorológica y vientos calientes, comienza a afectar a varias regiones del país, según confirmó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS). Este fenómeno climático genera preocupación por sus efectos en la salud, el riesgo de incendios y la seguridad de las personas. El NWS advirtió que este evento de calor extremo estará acompañado por aire seco y ráfagas intensas, lo que agrava las condiciones ambientales. Las autoridades alertan que estas temperaturas críticas pueden obligar a suspender actividades al aire libre y modificar la rutina diaria en los estados más afectados. El NWS informó que amplias zonas del centro y este del país registrarán temperaturas muy por encima del promedio estacional, con valores que superan entre 30 y 40 grados Fahrenheit los niveles normales para esta época. Esta anomalía representa uno de los eventos de calor más intensos del período reciente. Asimismo, el ingreso de aire caliente, combinado con vientos cálidos y baja humedad, crea un escenario extremadamente seco. Esta combinación aumenta el riesgo de golpes de calor, deshidratación y otras complicaciones de salud, además de generar condiciones favorables para la propagación de incendios. El NWS y el Centro de Predicción Meteorológica identificaron regiones que enfrentarán un riesgo crítico de incendios debido a las altas temperaturas y el clima seco. Las zonas más afectadas son En estas áreas, la combinación de calor extremo, baja humedad y vientos intensos crea condiciones altamente peligrosas que favorecen la rápida propagación del fuego. Las autoridades advierten que permanecer al aire libre durante períodos prolongados puede provocar consecuencias graves para la salud. También se aconseja cancelar o reprogramar eventos al aire libre, permanecer en lugares cerrados con ventilación adecuada, hidratarse de forma constante y seguir las actualizaciones del pronóstico del tiempo.