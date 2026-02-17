California está adentrándose en una semana particularmente lluviosa, contrastante con el clima seco y cálido que predominó durante las últimas semanas. Con un domingo y lunes donde las precipitaciones fueron protagonistas, los expertos pronostican que la segunda tormenta que golpea el estado, actualmente en curso, se prolongue hasta hoy martes por la noche, mientras que una última tendrá lugar este jueves. Dichas tormentas son fuertes y dan lugar a diversas acumulaciones de agua, ráfagas de viento y también a la llegada de condiciones más frescas dado al ingreso de aire frío y la caída de nieve. De acuerdo con lo señalado por expertos de AccuWeather, la tormenta en curso dará el presente en California hasta hoy a la noche, acompañada de aire frío. Las proyecciones estiman una acumulación de entre 4 y 8 pies de nieve en la Sierra Nevada como consecuencia, aunque la caída más intensa estaba pronosticada para la noche del lunes. Si bien se explica que estas acumulaciones son beneficiosas porque ayudan a contrarrestar el clima seco, también pueden significar el cierre de las rutas de montaña que cruzan la Sierra. La última tormenta de la semana llegará el jueves y, de acuerdo con las proyecciones actuales, se situará a lo largo de la costa central y en el sur de California. Para cuando el patrón haya finalizado, los meteorólogos esperan que la nieve haya logrado alcanzar las zonas elevadas que rodean la cuenca de Los Ángeles, debido a que el ingreso de aire frío permitirá que baje entre 600 y 900 metros. Como es posible que se convierta en la primera nevada con grandes acumulaciones y el asfalto puede estar resbaladizo, los conductores deberán mantener especial cuidado al circular