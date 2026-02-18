Una intensa tormenta avanzará sobre sectores del centro y el este de Estados Unidos, encendiendo las alarmas por fuerte caída de agua, intensas ráfagas de viento y la posibilidad de tornados aislados. Los expertos anticipan que este temporal, más fuerte que los anteriores que tuvieron lugar en la semana, se desarrollará de hoy a mañana jueves, con advertencia por clima potencialmente peligroso para este segundo día. De acuerdo con lo señalado por meteorólogos de AccuWeather, los estados del centro-norte del país experimentarán “fenómenos meteorológicos severos”, incluyendo la posibilidad de tornados aislados para este jueves. Si el temporal cumple con las proyecciones iniciales, los especialistas advierten que habrá una combinación de deshielo y lluvia en zonas del Medio Oeste, los Apalaches centrales y sectores del noreste, aumentando el potencial de atascos de hielo e inundaciones locales. En la misma línea, el Storm Prediction Center “ha emitido un Riesgo Leve de Tormentas Severas, con amenaza de ráfagas de viento dañinas y posibilidad de algunos tornados para partes del valle bajo y medio del Ohio el jueves”, informó el National Weather Service (NWS). El choche de aire cálido con suelo frío puede provocar niebla intensa y dificultar los traslados durante la semana en el Medio Oeste y el Noreste, explican los expertos. Al momento, también se está monitoreando la posibilidad de que una nueva tormenta se extienda por el Medio Oeste y el Noreste el fin de semana, con potencial de intensificar las condiciones invernales en estas zonas. Los especialistas tendrán más detalles sobre su posible desarrollo conforme pasen los días.