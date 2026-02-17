El pasaporte estadounidense es un documento esencial para todos los ciudadanos que tengan planeado viajar al exterior, pues las autoridades lo solicitan antes de autorizar este tipo de traslados y, en general, exigen que cuente con una vigencia futura de al menos 6 meses. En ese marco, quienes deban tramitarlo por primera vez durante la semana siguiente u actualizarlo mediante el formulario DS-11 por inelegibilidad de renovación, tienen la alternativa de visitar una feria especial de aceptación de pasaportes. Estos puestos son administrados por el Departamento de Estado y brindan atención en diferentes locaciones en horarios y días poco habituales. Todos atendidos por personal autorizado para dar inicio al trámite en persona. Según lo especifica la lista oficial, quienes cumplan con todos los requerimientos para gestionar este tipo de documento y hayan reunido los papeles necesarios, podrán realizar su trámite en las siguientes locaciones Crawford County Circuit Clerk (Van Buren, AR) Hillsborough County Clerk – Downtown (Tampa, FL) Passaic County Clerk (Paterson, NJ) Passaic County Clerk – Wanaque Branch (Wanaque, NJ) Hartwick Fire Dept Co 2 (State Hwy 28 4877, Cooperstown, NY) Rochester Institute of Technology – RIT Global Office (Lomb Memorial Dr 1, Edificio 400, Sala 2075, Rochester, NY) Coloma Public Library (W Center St 151, Coloma, MI) Catawba College Student Center (W Innes St 2300, Salisbury, NC) Passaic County Clerk (Paterson, NJ) Passaic County Clerk – Wanaque Branch (Wanaque, NJ) Santiago Caban Building (Mariano Vidal St 158, Ste 103, Arecibo, PR) Town of Bennett (Bennett, CO) Biblioteca Miguel A Del Valle (Calle Espíritu Santo esq. García de la Noceda, Loíza, PR) HCPL Northwest Branch Library (Regency Green Dr 11355, Cypress, TX) Osceola County Clerks Office (Kissimmee, FL) St. Johns County Clerk of Courts (St. Augustine, FL) Sangamon County Circuit Clerk (E St Joseph St 610, Springfield, IL) Lafayette Post Offices (Lafayette, LA) Rumson Post Office (Rumson, NJ) Para poder tramitar este documento desde cero, las autoridades solicitarán el cumplimiento de las siguientes instancias Cuando la solicitud se esté procesando, un correo electrónico se lo informará a cada solicitante. El estado de la gestión puede consultarse en este link