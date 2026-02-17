Una tormenta eléctrica severa encendió las alertas en el sur de California. El avance de un sistema inestable, cargado de humedad y fuertes corrientes de aire, obligó a las autoridades meteorológicas a emitir advertencias por inundaciones repentinas, vientos extremos y la posibilidad de tornados aislados, un fenómeno poco frecuente pero potencialmente peligroso en la región. Desde primeras horas del día, el Servicio Meteorológico Nacional pidió a la población extremar precauciones, ya que las condiciones pueden cambiar en cuestión de minutos y generar situaciones de riesgo tanto en zonas urbanas como rurales. Las lluvias torrenciales asociadas a estas tormentas ya colocaron bajo advertencia a amplias áreas del este del condado de Los Ángeles y otros puntos del suroeste de California. Entre las localidades más comprometidas se encuentran Long Beach, Pomona, Whittier, Covina, Azusa, Baldwin Park, Norwalk, Cerritos, Bellflower y Walnut, donde el suelo saturado eleva el peligro de anegamientos rápidos. Además del agua acumulada, los especialistas advierten por deslizamientos de lodo y desprendimientos de rocas, especialmente en zonas cercanas a cerros y rutas clave. Las autoridades reiteran una recomendación clave: no intentar cruzar calles ni carreteras inundadas, ya que la mayoría de las muertes vinculadas a inundaciones ocurren dentro de vehículos. El escenario meteorológico se vuelve aún más complejo por la presencia de vientos fuertes sostenidos, con velocidades de entre 30 y 55 millas por hora, y ráfagas que podrían alcanzar las 70 mph. Estas condiciones afectan regiones como Antelope Valley, Cuyama Valley, el corredor de la Interestatal 5, las montañas de San Gabriel y el área de la Autopista 14. El NWS alertó que, bajo este tipo de tormentas eléctricas severas, pueden formarse tornados de manera repentina. Ante cualquier señal de rotación o alerta oficial, se recomienda buscar refugio inmediato en un sótano o en una habitación interior sin ventanas, dentro de una estructura sólida. Frente a este episodio de clima extremo en California, las autoridades insisten en seguir una serie de medidas básicas de prevención: El sistema continuará desplazándose durante las próximas horas, por lo que las advertencias podrían ampliarse o modificarse.