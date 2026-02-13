Un nuevo sistema atmosférico comienza a tomar forma sobre el océano Pacífico y mantiene en alerta a los especialistas. Los últimos modelos climáticos advierten que este fenómeno podría evolucionar en una tormenta invernal de gran magnitud en Estados Unidos, con impacto potencial en amplias regiones del país durante los próximos días. La clave estará en la evolución de una baja presión en altura y en cómo interactúe con el aire frío ya instalado sobre buena parte del territorio. Un pequeño cambio en su trayectoria podría modificar por completo el alcance y la intensidad del evento. El origen del sistema se encuentra en niveles altos de la atmósfera, donde una perturbación comienza a consolidarse frente a la costa occidental. A medida que avance hacia el interior, podría favorecer la formación de una baja presión en superficie, un ingrediente clave para eventos meteorológicos severos. La combinación de aire templado y húmedo proveniente del sur con masas de aire frío en el norte crea un escenario propicio para lluvias intensas, tormentas eléctricas y nevadas significativas, dependiendo de la región. Si el sistema logra mantenerse compacto, su influencia podría extenderse durante el fin de semana. Los meteorólogos analizan distintos escenarios posibles, cada uno con consecuencias muy diferentes. En una trayectoria más meridional, el mayor impacto se concentraría en el sur de Estados Unidos, con precipitaciones abundantes y riesgo de tormentas fuertes. En ese caso, el aire frío quedaría más relegado y las nevadas serían limitadas. Un segundo escenario, considerado más severo, contempla un desplazamiento hacia el este y el noreste de Estados Unidos. Allí, la interacción con aire de origen ártico podría dar lugar a acumulaciones de nieve importantes, especialmente en áreas densamente pobladas, donde incluso variaciones mínimas en la ruta del sistema pueden cambiar lluvia fría por nieve. Si la tormenta invernal alcanza su máximo desarrollo, el impacto no sería solo meteorológico. Las nevadas intensas suelen provocar demoras en aeropuertos, interrupciones en el transporte terrestre y condiciones peligrosas en rutas y autopistas. En el sur, en cambio, el mayor riesgo estaría asociado a lluvias persistentes, con posibles inundaciones localizadas y ráfagas de viento fuertes. Los especialistas recomiendan seguir de cerca las actualizaciones oficiales, ya que la evolución del sistema en los próximos días será determinante para definir el alcance real del fenómeno.