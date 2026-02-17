Las autoridades meteorológicas emitieron nuevas advertencias ante un fenómeno climático que podría provocar cambios extremos en el clima durante los próximos días. El pronóstico señala la combinación de temperaturas inusuales con condiciones atmosféricas inestables que podrían generar situaciones de riesgo. Este escenario preocupa especialmente a los especialistas, ya que el calor persistente, sumado a incendios activos y el avance de sistemas de tormentas, podría derivar en eventos peligrosos. Los organismos oficiales ya monitorean la evolución de estas condiciones y anticipan impactos en varias regiones. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) informó que persistirán temperaturas superiores a lo normal en amplias zonas del país, con valores entre 15 y 30 grados por encima del promedio estacional. Este aumento térmico genera un entorno favorable para incendios y condiciones secas, especialmente en regiones con baja humedad y fuertes vientos. A su vez, el organismo advirtió que las condiciones meteorológicas actuales incluyen vientos intensos y baja humedad, incrementando el riesgo de incendios activos y su rápida propagación. Estas condiciones forman parte de un patrón atmosférico complejo que puede intensificarse en combinación con otros fenómenos climáticos. El pronóstico también señala el avance de un sistema de baja presión que transportará humedad desde el océano hacia el interior del país. Este fenómeno provocará lluvias intensas, especialmente en California central y el oeste del país, donde se esperan acumulaciones significativas y riesgo de inundaciones repentinas. Los especialistas advierten que este sistema se combinará con el aire caliente presente en superficie, creando condiciones propicias para tormentas severas. Este tipo de eventos puede generar lluvias intensas en cortos períodos, fuertes ráfagas de viento y cambios abruptos de temperatura.