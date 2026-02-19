El fenómeno climático del siglo mantiene en vilo al norte de California: una gran cantidad de nieve caerá sobre la región esta semana y miles permanecen bajo alerta mientras nieva en toda la Sierra Nevada. En Sacramento, la tormenta ya dejó más de una pulgada de lluvia, mientras en zonas altas se acumularon hasta 15 pulgadas de nieve en un solo día y el sistema sigue activo. Aunque este miércoles podría registrarse una breve pausa en las lluvias en el Valle de Sacramento, el patrón invernal no se ha debilitado. En las últimas 72 horas se midieron entre 55 y 70 pulgadas de nieve en sectores del norte y centro de la Sierra Nevada y los pronósticos advierten que, cuando finalice esta seguidilla de tormentas, algunas áreas podrían alcanzar entre 12 y 16 pies acumulados (más de 3 a casi 5 metros). El mayor impacto se concentra en la Sierra Nevada, especialmente en pasos como Donner Summit, donde la Interestatal 80 sufrió cierres por nieve intensa y visibilidad casi nula. Las tasas de caída pueden alcanzar entre 2 y 4 pulgadas por hora, lo que supera rápidamente la capacidad de despeje y deja a conductores varados. Para Sacramento y el Valle circundante, el pronóstico anticipa: Las máximas rondarán los 47–48 °F (8–9 °C) y las mínimas descenderán hasta 33–38 °F (0,5–3 °C), con sensación térmica más baja por efecto de las ráfagas de viento, mientras rige un aviso por vientos que puede provocar caída de ramas y cortes eléctricos. En la Sierra Nevada persistirán chubascos de nieve con acumulaciones adicionales de hasta 2 pulgadas el jueves, que podría sumar hasta 9 pulgadas más en el área de Lake Tahoe. El nivel de nieve descenderá hasta los 1.500–2.500 pies e incluso cerca de 1.000 pies en algunos sectores, ampliando el impacto a cotas más bajas. El peligro más grave sigue en alta montaña: una avalancha cerca de Truckee dejó víctimas fatales y continúan las tareas de búsqueda. Entre nevadas intensas, ráfagas que podrían alcanzar 50 mph en zonas elevadas, inundaciones repentinas en áreas bajas y riesgo de deslizamientos, Sacramento y el norte de California enfrentarán varios días de condiciones severas antes de una mejora parcial hacia el viernes.