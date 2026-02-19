Un tribunal federal determinó que el Gobierno podrá detener sin derecho a fianza a inmigrantes con proceso de deportación, incluso si llevan años viviendo en el país y no tienen antecedentes penales. La decisión redefine el alcance de la detención migratoria y podría afectar a miles de personas en trámite ante cortes de inmigración. El fallo, emitido por la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito, marca un precedente clave en la interpretación de la ley de inmigración en EE.UU. y abre la puerta a una aplicación más estricta de la custodia obligatoria. El tribunal federal, con jurisdicción sobre Texas, Luisiana y Misisipi, respaldó la postura del Gobierno de considerar a ciertos extranjeros en proceso de expulsión como “solicitantes de admisión”, incluso si ya residen dentro del país. Bajo esa interpretación, estas personas pueden permanecer bajo custodia sin acceso a una audiencia de fianza migratoria, mientras se resuelve su caso. En términos prácticos, esto implica que: La resolución fue adoptada por mayoría y revierte decisiones anteriores de tribunales inferiores que habían considerado ilegal la detención sin opción a fianza en estos casos. El debate gira en torno a la interpretación de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1996 (IIRIRA), una norma que establece categorías específicas para la detención de extranjeros. Según la nueva lectura avalada por el tribunal, ciertos inmigrantes que ingresaron bajo figuras temporales —como el parole humanitario— o que nunca tuvieron una admisión formal podrían ser tratados jurídicamente como si estuvieran solicitando entrada al país. Eso habilita al Gobierno a aplicar un régimen más estricto de detención obligatoria sin fianza, una herramienta que históricamente se utilizaba principalmente en la frontera o en casos de delitos graves. Especialistas advierten que esta ampliación podría aumentar el número de personas retenidas en centros migratorios, en un sistema que ya enfrenta cuestionamientos por capacidad y condiciones de detención. La medida afecta directamente a quienes enfrentan un proceso de deportación en Estados Unidos y esperaban defender su caso en libertad bajo fianza. Entre los puntos más relevantes del fallo: Organizaciones defensoras de derechos civiles cuestionaron la decisión al considerar que amplía de manera significativa la capacidad del Estado para retener personas sin condena penal. El caso podría escalar ahora a la Corte Suprema de Estados Unidos, que tendría la última palabra sobre el alcance nacional de esta interpretación.