Una tormenta severa de gran magnitud avanza sobre el sur de Estados Unidos y mantiene en alerta a millones de personas este fin de semana. Los organismos oficiales advierten sobre un escenario de riesgo elevado de tornados, granizo de gran tamaño y lluvias intensas, con impacto escalonado desde Texas hacia el sureste durante todo el fin de semana. La evolución del sistema obliga a seguir minuto a minuto los avisos meteorológicos. El sistema atmosférico está asociado a una profunda baja presión que favorece la formación de tormentas eléctricas intensas. Según el National Weather Service y el Storm Prediction Center de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, la región se encuentra bajo un nivel 2 de 5 en la escala de riesgo de clima severo. Esto implica la posibilidad de ráfagas de viento superiores a 100 km/h, granizo mayor a 2,5 cm y tornados aislados. Ante este escenario, el gobernador de Texas, Greg Abbott, declaró el estado de emergencia y ordenó la movilización de recursos de protección civil para responder con rapidez a posibles daños e interrupciones de servicios. Los pronósticos coinciden en que el mayor impacto inicial se concentrará en Texas, Luisiana y Misisipi, con riesgo alto en áreas urbanas densamente pobladas. Ciudades como Houston, Nueva Orleans, Baton Rouge y Shreveport se encuentran dentro de la franja de amenaza principal. A medida que el sistema avance hacia el este, durante el domingo la tormenta severa alcanzará Alabama, Georgia y el norte de Florida, donde persistirá el riesgo de vientos fuertes, precipitaciones intensas y cortes de energía, aunque con una leve disminución de la intensidad general. Los meteorólogos advierten que pequeños cambios en la trayectoria podrían modificar el tipo de impacto en cada estado. Las autoridades identifican cuatro amenazas clave asociadas a este evento: El National Weather Service recomienda evitar desplazamientos innecesarios, mantenerse informado a través de canales oficiales y preparar un plan de emergencia. Entre las sugerencias clave se incluyen armar un kit con agua potable, linternas y baterías, identificar refugios cercanos y proteger vehículos y viviendas ante la posible caída de granizo.