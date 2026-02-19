Un fuerte sistema meteorológico amenaza con condiciones climáticas críticas en distintas regiones de Estados Unidos durante los próximos días a medida que un nuevo frente de frío impacta la atmósfera continental. El avance de masas de aire gélido y una profunda circulación ciclónica estará acompañado de una amplia gama de fenómenos que incluyen nieve, hielo, fuertes vientos y un riesgo elevado de incendios forestales debido a la combinación de sequedad y ráfagas intensas de viento. El análisis más reciente del Weather Prediction Center indica que un sistema de baja presión bien desarrollado se fortalecerá a lo largo de las Planicies, generando un descenso térmico marcado y la expansión de aire frío hacia el este y el noreste del país. Este patrón favorecerá la aparición de nevadas significativas en zonas del Medio Oeste y el noreste, con probabilidad de nieve, aguanieve y hielo localizados en áreas urbanas y rurales. A su vez, se anticipan vientos fuertes y ráfagas que contribuirán a un riesgo grave de incendios forestales en las regiones ya afectadas por sequías y sequedad extrema. Estos vientos podrían superar los valores habituales y crear condiciones secas que intensifiquen focos activos de fuego o faciliten la rápida expansión de nuevos incendios. El pronóstico extendido sugiere que las condiciones activas persistirán a lo largo de toda la semana, con un patrón invernal que podría combinarse con eventos de viento y fuego en las zonas más secas. La interacción entre la masa fría y las condiciones atmosféricas secas crea un escenario inusual en esta época y subraya la importancia de prepararse para cambios rápidos en el tiempo. A medida que el frente frío se desplaza hacia el este, también se espera que se formen nuevos sistemas de baja presión secundarios que refuercen la inestabilidad, provocando precipitaciones mixtas de lluvia, nieve y hielo en distintos sectores del territorio.