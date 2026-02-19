El Medio Oeste de Estados Unidos vivirá durante el transcurso de hoy jueves una intensa tormenta con alerta por condiciones meteorológicas severas. Los expertos anticipan que este temporal no sólo traerá precipitaciones torrenciales, sino también fuertes vientos -e incluso posibilidad de tornados aislados-, granizo y actividad eléctrica en ciertos territorios. Expertos de AccuWeather indican que el clima más severo se extenderá durante todo el día de hoy por el largo del río Misisipi en Iowa, Misuri e Illinois hasta alcanzar el sur de Ohio, el este de Kentucky y parte de Virginia Occidental. Según se explica, ciertos lugares del Valle de Ohio experimentarán con esta tormenta la primera con actividad eléctrica que tiene lugar en lo que va del año. Las posibilidades de tormentas con vientos más fuertes, granizo y caída torrencial de agua están actualmente enfocadas en En la noche del jueves, estas precipitaciones podría extenderse hacia algunos territorios del noreste. Junto con las advertencias por tormentas intensas del National Weather Service (NWS) se indica además que en la zona del Medio Oeste las temperaturas podrían ser entre 11° y 17 más cálidas de lo normal para esta época del año, situándose entre los 16° y 21°.