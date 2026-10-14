Lionel Messi amplió sus negocios fuera del fútbol con su cadena hotelera MiM Hotels.

Además de su carrera en el fútbol, Lionel Messi tiene un negocio en el sector hotelero.

El futbolista argentino es propietario de MiM Hotels, una cadena integrada por seis establecimientos ubicados en distintos destinos turísticos de España y Andorra.

Durante 2025, la cadena se incorporó a The Meliá Collection, la marca de hoteles exclusivos de Meliá Hotels International. Los seis establecimientos pasaron a formar parte del grupo hotelero bajo la modalidad de alquiler, mientras que Lionel Messi mantiene su condición de propietario.

¿Dónde están los seis hoteles de Lionel Messi?

Los establecimientos de MiM Hotels están distribuidos entre destinos de playa, montaña y ciudades turísticas. La cadena cuenta con cinco hoteles en España y uno en Andorra:

MiM Sitges: ubicado en Sitges, en la provincia de Barcelona. MiM Ibiza: situado en Ibiza, en las Islas Baleares. MiM Mallorca: ubicado en S’Illot, en Mallorca. MiM Baqueira: situado en Baqueira, en el Pirineo catalán. MiM Sotogrande: ubicado en Sotogrande, en la provincia de Cádiz. MiM Andorra: situado en Escaldes-Engordany, en Andorra.

En conjunto, los seis establecimientos de MiM Hotels suman 444 habitaciones. El hotel de Baqueira es el de mayor capacidad, con 137 habitaciones, seguido por MiM Mallorca, con 98, y MiM Sitges, con 77. Por su parte, MiM Ibiza cuenta con 53 habitaciones, MiM Sotogrande con 45 y MiM Andorra con 34.

¿Cómo es su negocio fuera del fútbol?

Los seis establecimientos de MiM Hotels forman parte de The Meliá Collection bajo la modalidad de alquiler. De esta manera, los hoteles se integran a la oferta de lujo de Meliá Hotels International, mientras que Messi conserva su condición de propietario.

A lo largo de su trayectoria, el futbolista argentino también construyó un importante patrimonio fuera de las canchas. Según una estimación publicada por Forbes en 2026, su fortuna alcanza los US$1.100 millones, gracias a sus ingresos deportivos, contratos publicitarios e inversiones en distintos sectores, entre ellos el inmobiliario y el hotelero.