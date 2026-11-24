Sin embargo, la forma de guardarlo puede hacer una diferencia en su calidad.

Guardar el pan en el freezer dentro de una bolsa apta para congelación y agregar una segunda capa de protección, como papel aluminio resistente, ayuda a evitar las quemaduras por congelación. Este problema aparece cuando el alimento queda expuesto al aire frío y puede afectar su textura, humedad y sabor.

La recomendación forma parte de una guía de conservación de alimentos de Seattle Public Utilities, organismo público de la ciudad de Seattle, que explica cómo congelar el pan sin deteriorarlo antes de consumirlo.

¿Por qué recomiendan guardar el pan en una bolsa y con papel aluminio?

El secreto está en reducir al máximo el contacto del pan con el aire. Cuando queda mal protegido dentro del freezer, puede perder humedad y desarrollar zonas secas, cambios de textura y alteraciones en su sabor.

La guía Freezer Storage Guide de Seattle Public Utilities recomienda envolver el pan con plástico diseñado para congelación o colocarlo directamente en una bolsa especial para freezer. Para conservarlo durante más tiempo, aconseja sumar una segunda protección.

El documento indica: “Double-wrap for longer storage, using a freezer bag, freezer-safe container, or heavy-duty aluminum foil” (debe utilizarse un doble envoltorio para almacenarlo durante períodos más prolongados, con una bolsa para freezer, un recipiente apto o papel aluminio resistente).

La clave es que el envase quede bien cerrado y tenga la menor cantidad de aire posible en su interior.

Utilizar una bolsa especial y una segunda capa de papel aluminio resistente ayuda a proteger el pan durante el almacenamiento.

¿Qué problema evita el papel aluminio cuando se congela el pan?

El problema se conoce como freezer burn o quemadura por congelación. Se produce cuando el aire llega a la superficie del alimento y provoca que se reseque. En el pan, esto puede traducirse en rebanadas más duras, secas y con una textura desagradable.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) aclara que este fenómeno no representa un riesgo para la salud, sino que afecta la calidad del producto. “Freezer burn is a food-quality issue, not a food safety issue” (la quemadura por congelación es un problema de calidad, no de seguridad alimentaria), explica.

¿Cómo guardar el pan correctamente en el freezer?

La guía de Seattle Public Utilities recomienda seguir estos pasos:

Cortar el pan en rebanadas antes de congelarlo, para sacar solamente la cantidad necesaria. Colocarlo en una bolsa diseñada específicamente para freezer. Retirar la mayor cantidad de aire posible antes de cerrarla. Agregar una segunda capa de protección con papel aluminio resistente si se almacenará durante más tiempo. Escribir la fecha de congelación en el envoltorio.

El organismo también recomienda consumir el pan congelado dentro de los tres meses para conservar mejor su calidad. Para descongelarlo, se puede dejar envuelto a temperatura ambiente.