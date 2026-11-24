Tanto el té verde como el té negro tienen beneficios para la salud.

El té es una de las bebidas más consumidas alrededor del mundo. Así lo indica una publicación destinada a esta infusión que realizó la Universidad de Salud Pública de Harvard, donde se explica que después del agua es la bebida más elegida a nivel global.

En ese sentido, existen un sinfín de alternativas, pero el té verde y el té negro se encuentran entre los preferidos. Ambos se obtienen a partir de la misma planta, la Camellia sinensis, pero tienen diferentes formas de procesamiento.

Por qué el té es considerado una bebida saludable

El té es una bebida sumamente rica en polifenoles y flavonoides, compuestos antioxidantes capaces de controlar los efectos dañinos de los radicales libres.

“Aunque a menudo se cree que el té verde es más rico en polifenoles que el té negro o el té oolong (rojo), los estudios muestran que -con la excepción del té descafeinado- todos los tés simples tienen unos niveles similares de estos químicos, aunque en proporciones diferentes”, indica Harvard.

El té es una de las bebidas más populares del mundo.

Para qué se recomienda el té verde

Para elaborar té verde, después de la cosecha las hojas pasan por un proceso donde se cuecen al vapor, se fríen en sartén o se someten a un secado térmico. H acerlo en este momento es lo que hace que las hojas no se oxiden.

Julia Zumpano, dietista de Cleveland Clinic, detalló en una publicación de la institución que beber té verde tiene beneficios para la salud entre los que se incluyen reducir la ansiedad, el colesterol, cuidar la salud cerebral, mantener los huesos sanos e incluso se vincula con beneficios para la longevidad.

Para qué se recomienda el té negro

Cuando se prepara té negro, primero se espera a que sus hojas se oxiden para luego someterlas al proceso de secado y envasado.

En este caso, la dietista Kayla Kopp, RD, LD también de Cleveland Clinic explica que el té negro puede ayudar a combatir la inflamación, mejorar la salud cardiovascular y brindar energía.

Cuál es el mejor lugar para guardar el té

Según señala Harvard, para mantener el té lo más fresco posible es importante tener en consideración elementos como la luz, el calor, la humedad, el olor y el aire.

“Las bolsitas de té deben guardarse en su recipiente original o colocarse en un contenedor de plástico sellado. Los tés de hoja suelta deben almacenarse en un recipiente hermético”, se indica.

Lo ideal es colocarlos en un armario oscuro a una temperatura ambiente constante y no congelar ni refrigerar, porque esto puede degradar el té.