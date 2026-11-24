Al hervir, los tres ingredientes liberan sus aromas al aire y perfuman el ambiente con una fragancia cálida y especiada.

Es uno de esos trucos caseros que circulan sobre todo en los días fríos: poner a hervir en una olla clavos de olor, canela y cáscaras de naranja para que toda la casa se llene de un aroma cálido. La recomendación es popular, pero conviene entender qué logra realmente esta mezcla porque detrás del perfume hay una explicación química sencilla.

Para qué sirve

La función concreta de esta mezcla es una sola, y conviene decirla sin exageraciones: funciona como un aromatizante natural. Al hervir, los tres ingredientes liberan sus aromas al aire y perfuman el ambiente con una fragancia cálida y especiada, que además ayuda a disimular olores desagradables (a encierro, a comida, a humedad).

Como beneficio adicional, el vapor que genera la olla aporta algo de humedad al aire, algo que puede resultar agradable en ambientes secos, sobre todo en invierno con la calefacción encendida.

Qué pasa cuando se mezclan

Cada uno de estos ingredientes contiene compuestos aromáticos volátiles, los aceites esenciales responsables de su olor característico, que, a temperatura ambiente, permanecen en buena parte encerrados en el material.

El calor del agua hirviendo es lo que los activa: la temperatura hace que esos compuestos se volatilicen (pasen al aire en forma de vapor) y el propio vapor de agua los transporta y los dispersa por toda la casa.

No hace falta una reacción que cree sustancias nuevas: lo que ocurre es que el calor libera y reparte por el ambiente los aromas que ya estaban en cada ingrediente.

Lo interesante es la combinación de esos aromas:

El clavo de olor aporta su compuesto principal, el eugenol, responsable de ese olor intenso, dulzón y especiado. La canela libera cinamaldehído, el compuesto que le da su aroma cálido y característico. La cáscara de naranja desprende limoneno, el aceite esencial cítrico presente en la piel de los frutos, de olor fresco y frutal.

Al hervir juntos, estos tres compuestos se liberan a la vez y se combinan en el aire, generando ese aroma envolvente, cítrico, dulce y especiado al mismo tiempo, que es más rico y complejo que el de cada ingrediente por separado. Esa es, en definitiva, la “magia” de la mezcla: pura liberación y combinación de compuestos aromáticos.

La cáscara de naranja desprende limoneno, el aceite esencial cítrico presente en la piel de los frutos, de olor fresco y frutal. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Cómo hacerlo en casa

La preparación es sencilla y no requiere nada especial. Un modo de hacerla:

Colocar en una olla alrededor de medio litro a un litro de agua.

Agregar un puñado de clavos de olor (una cucharada aproximadamente), una o dos ramas de canela y las cáscaras de una o dos naranjas (bien lavadas).

Llevar a hervor y, una vez que rompe el hervor, bajar el fuego al mínimo para que la preparación largue vapor de a poco, sin evaporarse enseguida.

Dejar que perfume el ambiente el tiempo que se desee, controlando el nivel del agua.

Conviene no dejar la olla sin supervisión mientras está al fuego y vigilar que no se quede sin agua, ya que una olla seca al fuego puede quemarse o generar humo.