Abuelo’s, una de las cadenas de comida mexicana más queridas de los Estados Unidos, confirmó el cierre definitivo de más de 24 restaurantes en distintos puntos del país. La decisión marca el final de una etapa para una marca histórica, conocida por su cocina tex-mex tradicional, su ambientación característica y una fuerte presencia en comunidades locales.

El anuncio generó impacto entre clientes habituales y trabajadores, ya que Abuelo’s fue durante años una referencia dentro del segmento casual dining.

Por qué cerrarán de manera definitiva más de 24 restaurantes

Según explicaron fuentes cercanas a la compañía, los cierres forman parte de un proceso de reestructuración profunda, impulsado por el aumento de costos operativos, cambios en los hábitos de consumo y la caída del tráfico en locales físicos. El sector gastronómico enfrenta mayores gastos laborales, alquileres elevados y una competencia cada vez más fuerte de opciones más económicas y del delivery.

Abuelo’s busca reducir su huella comercial y concentrar operaciones en los restaurantes con mejor desempeño, luego de varios años de presión financiera.

El adiós definitivo a un clásico mexicano

Abuelo’s llegó a operar más de 60 locales en Estados Unidos, principalmente en el sur y el medio oeste del país. El cierre de más de 24 tiendas representa una reducción significativa de su red, afectando a una parte importante de su estructura histórica.

En varias ciudades, los restaurantes que cerrarán eran puntos de encuentro tradicionales para familias y celebraciones, lo que refuerza el impacto emocional del anuncio.