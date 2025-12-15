En esta noticia

El colchón es uno de los objetos del hogar que más acumula polvo, sudor, bacterias y ácaros con el paso del tiempo. Aunque muchas personas lo limpian superficialmente, pocas saben que existe un truco casero muy eficaz para desinfectarlo a fondo: la combinación de bicarbonato de sodio y alcohol.

Este método sencillo y económico ayuda a mantener la higiene de la cama, eliminar olores y prolongar la vida útil del colchón sin necesidad de recurrir a costosos productos químicos.

¿Cómo funciona la mezcla de bicarbonato de sodio y alcohol?

El bicarbonato de sodio actúa como un poderoso absorbente de olores y agente antibacteriano natural, mientras que el alcohol funciona como desinfectante y ayuda a eliminar los microorganismos presentes en la superficie del colchón. Juntos forman una alternativa eficaz para quienes buscan soluciones caseras, seguras y de bajo costo.

La mezcla perfecta para eliminar los olores y desinfectar el colchón. (Fuente: Archivo)
Para aplicarlo, basta con mezclar una taza de bicarbonato con medio vaso de alcohol en un pulverizador, agitar bien y rociar la superficie del colchón. Luego, se recomienda dejar actuar la mezcla durante al menos 30 minutos antes de ventilar o aspirar los restos de bicarbonato.

Beneficios de este truco casero

- Higiene profunda: combate ácaros, bacterias y hongos que suelen acumularse en el colchón.

- Ahorro: ambos productos suelen estar presentes en cualquier hogar.

- Neutraliza olores: elimina malos olores provocados por el sudor o la humedad.

El truco para mantener las sábanas limpias por más tiempo

La mejor forma de complementar la limpieza del colchón es sumar una pequeña rutina de limpieza para las sábanas. La misma consiste en tres simples pasos. En primer lugar, al levantarte, lo ideal es no hacer la cama de inmediato. Estirar las sábanas por la mañana atrapa los ácaros del polvo que se han acumulado durante la noche e incrementa las posibilidades de contraer enfermedades. Por eso, lo ideal es esperar al menos 30 minutos antes de armar nuevamente la cama.

La combinación de bicarbonato de sodio y alcohol es ideal para desinfectar a fondo la cama. (Fuente: Archivo)Suphansa Subruayying

En segundo lugar, los especialistas recomiendan ventilar la habitación. La ventilación elimina el aire contaminado y lo reemplaza con aire fresco, lo que ayuda a reducir la concentración de dióxido de carbono y otros contaminantes que pueden afectar la salud.

En tercer lugar, un truco sencillo para mantener la frescura y el buen olor en el cuarto consiste en armar un spray casero a base de suavizante para ropa, alcohol al 70% y agua. Una vez que la habitación esté completamente ventilada, el siguiente paso es rociar las sábanas y colchas con este preparado para eliminar las bacterias y asegurarte de un aroma fresco y agradable.