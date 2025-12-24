Hervir cáscara de mandarina, naranja y canela: por qué lo recomiendan y para qué sirve. (Fuente: Archivo)

Cada vez son más quienes optan por alternativas caseras que pueden realizarse mezclando elementos presentes en casi todos los hogares. Estas opciones no solo son económicas, sino que también permiten personalizar el aroma de los espacios de manera única.

Para los amantes de aromatizar los ambientes, las posibilidades de productos disponibles son infinitas, ya que existe una opción diseñada para cada gusto y espacio del hogar.

Dentro de esta tendencia, las cáscaras de cítricos, como naranja o mandarina, se presentan como grandes aliadas para realizar preparaciones caseras. Combinadas con especias aromáticas como la canela, permiten perfumar cualquier espacio sin necesidad de incurrir en gastos excesivos.

Hervir cáscaras de mandarina, naranja y canela: guía práctica para su preparación

Para la elaboración de esta mezcla, se requerirán los siguientes ingredientes

1 l de agua

Cáscaras de mandarina y naranja (la cantidad dependerá de la intensidad del aroma deseado)

(la cantidad dependerá de la intensidad del aroma deseado) 2 ramas de canela

Instrucciones para la preparación de la mezcla

Incorporar todos los ingredientes en una olla Hervir a fuego bajo durante 15 minutos, sin tapa y manteniendo las puertas de las habitaciones abiertas para que el aroma se disperse por todo el hogar Una vez que la mezcla se haya enfriado, se puede colar y verter en un pulverizador para utilizar como aromatizante según se desee. Si se prefiere, se pueden añadir unas gotas de aceite esencial.

Hervir cáscaras de mandarina con canela: para qué sirve y por qué lo recomiendan en todos los hogares. (Fuente: Archivo)

Otros usos de esta mezcla casera

La combinación de jabones y aceites esenciales de la misma familia aromática representa una excelente alternativa para intensificar la fragancia y asegurar su permanencia en el ambiente de manera duradera.

Para lograr una atmósfera refrescante, a la vez que relajante y acogedora para cualquier ocasión, se puede rociar la mezcla sobre alfombras, cortinas y almohadones.