Para quienes disfrutan de aromatizar los ambientes, las alternativas de productos disponibles son muy diversas, ya que hay opciones pensadas para cada preferencia y espacio del hogar.

Dentro de esta tendencia, las cáscaras de cítricos, tales como naranja o mandarina, se consideran excelentes aliadas para la elaboración de perfumes ambientales caseros. Al ser combinadas con especias aromáticas como la canela, ofrecen la posibilidad de perfumar cualquier ambiente sin necesidad de realizar inversiones significativas.

Hervir cáscaras de mandarina, naranja y canela: qué se necesita para poner en práctica este truco casero

Para la preparación de esta mezcla, será necesario contar con los siguientes ingredientes:

1 litro de agua

Cáscaras de mandarina y naranja (la cantidad variará según la intensidad del aroma deseado)

(la cantidad variará según la intensidad del aroma deseado) 2 ramas de canela

Las cáscaras cítricas tienen compuestos esenciales ideales para crear perfumes ambientales caseros. Fuente: Shutterstock New Africa

Instrucciones para la elaboración de la mezcla

Integrar todos los ingredientes en una olla.

Hervir a fuego lento durante 15 minutos, sin tapa y manteniendo las puertas de las habitaciones abiertas para que el aroma se difunda por todo el hogar.

Una vez que la mezcla se haya enfriado, se puede colar y verter en un pulverizador para utilizar como aromatizante según se considere apropiado. Si se desea, se pueden añadir unas gotas de aceite esencial.

Cómo potenciar el efecto de esta mezcla casera

La combinación de jabones y aceites esenciales de la misma familia aromática representa una alternativa óptima para intensificar la fragancia y garantizar su permanencia en el ambiente de forma duradera.

Con el propósito de lograr una atmósfera refrescante, mientras se mantiene un entorno relajante y acogedor para diversas ocasiones, se puede rociar la mezcla sobre alfombras, cortinas y almohadones.