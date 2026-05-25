Los problemas de conexión son sumamente usuales en miles de hogares, pues el funcionamiento del router puede verse comúnmente afectado por factores que contemplan desde su ubicación hasta los objetos que pueden estar interfiriendo con la señal.

En esa tendencia, colocar una moneda sobre este dispositivo es uno de los trucos caseros más populares para quienes quieren mejorar el WiFi de su hogar sin invertir grandes sumas de dinero.

Por qué recomiendan colocar una moneda sobre el router de WiFi

Quienes aconsejan colocar una moneda sobre el router sostienen que el metal propio de este elemento puede interferir con la distribución de la señal de WiFi, permitiendo que las ondas se redireccionen de manera conveniente.

Si bien este truco adquirió popularidad, es fundamental destacar que no existe respaldo tecnológico para validar este uso, no obstante, este truco confronta incluso ciertas recomendaciones de expertos, que sugieren mantener el router alejado del metal para evitar interferencias.

Los problemas de conectividad son sumamente comunes. Fuente: Shutterstock Shutterstock

La “regla de los 30 centímetros”: otro truco popular para mejorar la señal

Otra solución popular dentro del mundo tecnológico para evitar interferencias con la señal es mantener todos los electrodomésticos que funcionen con internet a una distancia de al menos 30 cm del router , lo que facilitará que las ondas se distribuyan de manera pareja, mejorando la conexión de celulares, computadoras, tablets, etc.

Más trucos para mejorar la señal sin gastar dinero

El cuidado de la distancia que los dispositivos mantienen del router puede combinarse además con otras estrategias para eficientizar la conexión wifi de los dispositivos . Algunos consejos para mejorarla son

Utilizar Wi-Fi de 5GHz

Quitar la conectividad de los dispositivos que no se usan

Actualizar el plan de internet

Ajustar las antenas del router (una hacia arriba y la otra en posición horizontal)

Colocar el modem en altura

Los peores lugares para colocar el router

De acuerdo con los expertos, los lugares menos aconsejados son