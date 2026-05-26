Los servicio de streaming, como Netflix, Disney+, Prime Video o HBO Max, ofrecen una amplia selección de películas y series a los usuarios. Sin embargo, a muchas personas les cuesta decidir qué ver durante sus horas de ocio.

Si eres una de ellas y no saber qué mirar, conoce cuáles son los contenidos más vistos en HBO durante el domingo, 24 de mayo de 2026 en Estados Unidos y opta por tu favorito.

Las películas más vistas de HBO.

4_ Gru, mi villano favorito En un vecindario animado, con jardines impecables cercados por vallas de madera blanca y repletos de rosales, destaca una casa negra cuyo césped luce amarillento. Los vecinos no sospechan que bajo esa vivienda se esconde un enorme cuartel clandestino. Allí, Gru, rodeado de un pequeño ejército de secuaces, trama el mayor golpe de la historia: ¡robar la luna!

5_ Marty Supreme Película biográfica sobre Marty Reisman, un antiguo buscavidas que llegó a ser campeón de tenis de mesa. Narra su recorrido desde las partidas por dinero en Manhattan hasta la conquista de 22 títulos de primer nivel y su hazaña de convertirse, a los 67 años, en el ganador de mayor edad de un campeonato nacional de deportes de raqueta.

Las películas más vistas de HBO.

8_ La Muerte de un Unicornio (Death of a Unicorn) Rumbo a un retiro laboral de fin de semana, Elliot y su hija Riley arrollan por accidente a un unicornio y lo matan; en ese retiro, el jefe de Elliot, un multimillonario, pretende sacar provecho de las prodigiosas capacidades sanadoras de la criatura.