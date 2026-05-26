Los servicio de streaming, como Netflix, Disney+, Prime Video o HBO Max, ofrecen una amplia selección de películas y series a los usuarios. Sin embargo, a muchas personas les cuesta decidir qué ver durante sus horas de ocio.
Si eres una de ellas y no saber qué mirar, conoce cuáles son los contenidos más vistos en HBO durante el domingo, 24 de mayo de 2026 en Estados Unidos y opta por tu favorito.
- 4_ Gru, mi villano favorito En un vecindario animado, con jardines impecables cercados por vallas de madera blanca y repletos de rosales, destaca una casa negra cuyo césped luce amarillento. Los vecinos no sospechan que bajo esa vivienda se esconde un enorme cuartel clandestino. Allí, Gru, rodeado de un pequeño ejército de secuaces, trama el mayor golpe de la historia: ¡robar la luna!
- 5_ Marty Supreme Película biográfica sobre Marty Reisman, un antiguo buscavidas que llegó a ser campeón de tenis de mesa. Narra su recorrido desde las partidas por dinero en Manhattan hasta la conquista de 22 títulos de primer nivel y su hazaña de convertirse, a los 67 años, en el ganador de mayor edad de un campeonato nacional de deportes de raqueta.
- 8_ La Muerte de un Unicornio (Death of a Unicorn) Rumbo a un retiro laboral de fin de semana, Elliot y su hija Riley arrollan por accidente a un unicornio y lo matan; en ese retiro, el jefe de Elliot, un multimillonario, pretende sacar provecho de las prodigiosas capacidades sanadoras de la criatura.
- 9_ Saltburn Mientras intenta encajar en la Universidad de Oxford, el estudiante Oliver Quick (Barry Keoghan) queda envuelto en la órbita del carismático aristócrata Felix Catton (Jacob Elordi), quien lo invita a Saltburn, la vasta propiedad de su excéntrica familia, para vivir un verano imposible de olvidar.
- 10_ 21 Jump Street 21 Jump Street es una serie dramática estadounidense de corte policial y de procedimiento que se emitió por la cadena Fox y, posteriormente, en sindicación de primera emisión, desde el 12 de abril de 1987 hasta el 27 de abril de 1991, con un total de 103 episodios. La historia sigue a un grupo de agentes encubiertos con apariencia juvenil que investigan delitos en preparatorias, universidades y otros entornos vinculados a la adolescencia.