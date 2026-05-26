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Cuando una deuda con el fisco se mantiene sin resolver durante un tiempo, el proceso deja de ser administrativo y pasa a la acción directa. En Estados Unidos, ignorar los avisos finales puede habilitar medidas que impactan de inmediato en el dinero y los bienes del contribuyente.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS), a través del Sistema Automatizado de Cobro (ACS), puede avanzar con embargos si el contribuyente no responde al Aviso Final de Intención de Embargo.

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El aviso final de IRS que absolutamente todos deben responder o regularizar

Antes de ejecutar un embargo, el IRS envía el Aviso Final de Intención de Embargo. A través de esta notificación clave, la agencia informa:

  • Detalle de la deuda pendiente
  • El plazo de hasta 30 días para responder o regularizar

Este es el último aviso antes de que se activen medidas de cobro.

El IRS puede embargar cuentas y bienes cuando un contribuyente ignora el Aviso Final de Intención de Embargo. Fuente: El Cronista.
El IRS puede embargar cuentas y bienes cuando un contribuyente ignora el Aviso Final de Intención de Embargo. Fuente: El Cronista.

IRS embarga automáticamente a todos los que aplazaron este trámite

Si el contribuyente ignora este aviso final o no responde dentro de los plazos establecidos:

  • El caso pasa al sistema de cobro activo (ACS)
  • Se habilita el embargo sin nuevas advertencias
  • Se reduce drásticamente el margen de negociación

La falta de respuesta acelera el proceso.

IRS tiene la autoridad para embargar todos estos bienes de inmediato

A través del ACS, el IRS puede aplicar:

  • Embargo de cuentas bancarias
  • Retención de salarios (wage garnishment)
  • Intervención sobre bienes y activos