Los expertos de la salud aseguran que una de las claves para potenciar al máximo los beneficios nutricionales de nuestros alimentos diarios es realizar las combinaciones gastronómicas correctas.

De acuerdo con lo señalado por la Universidad de Medicina de Harvard, ciertos alimentos funcionan de forma sinérgica, es decir, que combinados son más beneficiosos que si se consumieran por separado.

La mandarina y la espinaca son ingredientes sumamente elegidos por los amantes de la alimentación saludable y, en esa tendencia, la prestigiosa universidad destaca los beneficios que ambos pueden ofrecer si se consumen como pareja.

Mezclar espinaca con mandarina: para qué sirve y por qué lo recomiendan

Harvard destaca los beneficios de preparar una ensalada de mandarinas y espinacas y considerar esta combinación en la dieta. Este cítrico brinda un gran aporte de vitamina C, conocida por ser un potente antioxidante.

Por su parte, las espinacas son gran fuente de hierro y la vitamina de las mandarinas permite mejorar la absorción de este mineral. En caso de no tener esta fruta, cualquier otro cítrico puede ser un gran aliado para el mismo fin.

“Otra combinación tentadora de hierro y vitamina C se encuentra en el hummus y los pimientos”, indican los expertos.

Otras combinaciones recomendadas por los expertos

Entre las combinaciones presentadas por los especialistas como “dúos dinámicos de la nutrición” se encuentran las siguientes

Porotos y arroz integral : combinación con fibra y gran fuente de proteína

Cereales y leche : mezcla de vitamina D y calcio

Tomates y aceite de oliva : combina grasas saludables con licopeno, un antioxidante que funciona mejor en presencia de grasas y puede prevenir el daño celular

Manzanas y crema de cacahue te: proporciona fibras, proteínas y grasas saludables

Cúrcuma y pimienta negra : se mezcla la curcumina con la piperina mejorando los efectos de ambos

Salmón, brócoli y arroz salvaje: trio que favorece la absorción de calcio y el aporte de vitamina K

Antes de realizar cualquier cambio en la dieta es esencial consultar con un profesional de la salud en función de cada caso particular.