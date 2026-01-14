Es oficial | Los supermercados no aceptarán más estos billetes en ninguna de sus sucursales de todo el país (Imagen ilustrativa generada con ChatGPT)

Los consumidores deberán empezar a prestar más atención al estado de los billetes al momento de pagar. Esto se debe a que ahora algunos comercios pueden negarse a aceptar ejemplares con daños visibles, principalmente para evitar problemas de validación y depósito bancario.

En este contexto, grandes cadenas como Walmart, Dollar Tree y Target, entre otras, dejarán de aceptar dólares que rotos o dañados, una medida que busca reforzar la seguridad del sistema monetario de Estados Unidos.

¿Cuáles son los billetes que serán rechazados?

Los billetes con roturas, bordes cortados o aquellos que se encuentren desdibujados por el paso del tiempo o la humedad ya no serán aceptados ni en comercios ni bancos ni cajeros automáticos.

Esta decisión responde a una necesidad de modernizar el sistema de moneda, dificultar la falsificación y mejorar la confianza del consumidor en la autenticidad del dinero en circulación.

Es oficial | Los supermercados no aceptarán más estos billetes en ninguna de sus sucursales en todo el país. (Foto: Archivo)

Los próximos cambios que afectarán a los billetes

El gobierno estadounidense ha justificado esta nueva política argumentando que la falsificación de billetes es un problema que genera millones de dólares en pérdidas cada año. Con los nuevos estándares de aceptación y los cambios en el diseño de los billetes, el objetivo es hacer que sea mucho más difícil producir y distribuir billetes falsos.

Entre los nuevos diseños programados para los próximos años, destaca el billete de USD 50, que recibirá una actualización en 2028, seguido por el billete de USD 20 en 2030. Otras denominaciones, como el USD 5 y el USD 100, también serán rediseñadas en los años posteriores.

Los billetes actualizados incluirán nuevas características de seguridad, como hilos de seguridad con microimpresión, bandas 3D que cambian de color según la inclinación del billete y tintas especiales que reaccionan bajo luz ultravioleta.

¿Qué billetes están en circulación?

En la actualidad, Estados Unidos emite siete denominaciones de billetes:

USD 1

USD 2

USD 5

USD 10

USD 20

USD 50

USD 100.

Aunque existen billetes de mayor valor, como el USD 500 o USD 10,000, estos ya no se producen, pero siguen siendo de curso legal.

Es oficial | Los supermercados no aceptarán más estos billetes en ninguna de sus sucursales en todo el país. (Fuente: Archivo) alfexe

Estar al tanto de estos cambios no solo protegerá a los consumidores de posibles estafas, sino que también facilitará sus operaciones financieras diarias.