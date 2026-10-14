Durante esta fecha cierran bancos, ciertos negocios y oficinas gubernamentales no esenciales.

USA.gov mantiene publicado en su sitio web oficial el calendario de feriados federales, que establece las fechas en las que todos los estados deben conmemorar efemérides de relevancia nacional e internacional.

En ese marco y tras el reciente feriado del 12 de octubre, es común preguntarse para cuándo está pautado el próximo día festivo en el país.

De acuerdo con el cronograma oficial, el siguiente en la lista tendrá lugar el miércoles 11 de noviembre.

Feriado confirmado para noviembre en Estados Unidos: qué se conmemora

El 11 de noviembre Estados Unidos conmemora el Día de los Veteranos, que se decretó como feriado legal en 1938, aunque su nombre fue adquirido oficialmente en 1954.

Se celebra el 11 de noviembre porque en 1919 durante este día se recordó el primer aniversario desde el fin de la Primera Guerra Mundial.

“Se celebra con homenajes, desfiles y ceremonias solemnes. Sin embargo, la celebración más importante es la ceremonia en la Tumba del Soldado Desconocido en el cementerio de Arlington, cerca de Washington, D.C.”, explican las autoridades.

El miércoles 11 de noviembre es feriado en Estados Unidos.

Cuándo se puede trasladar este día feriado

Si bien la fecha se conmemora todos los 11 de noviembre, si este día cae un sábado se pasa para el viernes y si cae domingo, se pasa para el lunes.

Información importante sobre este feriado federal

Las autoridades advierten que, durante este día, tanto bancos como oficinas del Gobierno no esenciales y diversos negocios del sector privado cierran sus puertas al público.

Otros días festivos que ya están pautados para 2026

De acuerdo con lo estipulado, también tendrán lugar:

Acción de Gracias : 26 de noviembre

Navidad: 25 de diciembre

Es importante considerar que, por ley, no es obligatorio que se pague extra a quienes trabajan durante feriados o días festivos, a no ser que el contrato estipule lo contrario.