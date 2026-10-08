El segundo lunes de octubre es feriado federal en Estados Unidos: no hay correo ni atención en oficinas públicas y bancos.

El lunes 12 de octubre de 2026 es feriado federal en Estados Unidos por el Columbus Day y habrá un nuevo fin de semana largo. La jornada recuerda la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492.

Al tratarse de un feriado federal, no habrá servicio de correo ni atención en oficinas públicas ni en la mayoría de los bancos, aunque buena parte del comercio y los mercados financieros seguirán funcionando.

Qué servicios se verán afectados durante el feriado federal

Por ser feriado federal, ese día no funcionan:

Las oficinas del gobierno federal y los tribunales federales.

El correo (USPS): no hay entrega de correspondencia regular ni atención en las sucursales.

La mayoría de los bancos: como la Reserva Federal considera el feriado, muchos bancos y cooperativas de crédito cierran sus sucursales. La banca online y los cajeros automáticos siguen disponibles.

El mercado de bonos , que permanece cerrado.

Muchas oficinas estatales y locales, incluidas varias sedes del DMV, aunque esto depende de cada estado.

El lunes 12 de octubre de 2026 es feriado federal en Estados Unidos por el Columbus Day. shutterstock

Qué permanece abierto

La vida cotidiana, en cambio, sigue en buena medida con normalidad:

La Bolsa de Valores (NYSE y Nasdaq) opera con normalidad ese día.

Comercios, supermercados y restaurantes suelen abrir en su horario habitual.

Las empresas de paquetería UPS y FedEx mantienen sus servicios.

Las escuelas varían según el distrito: algunas suspenden clases y otras no.

Como los horarios pueden cambiar según la zona, conviene confirmar antes de ir a un comercio o a una oficina en puntual.