Sitio oficial de Trader Joe´s y Shutterstock - Montaje El Cronista

Los productos fueron vendidos en tiendas seleccionadas de Walmart y Trader Joe’s y algunos tienen fechas de consumo preferente que llegan hasta 2028.

La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) informó una ampliación del retiro de productos congelados de las marcas Great Value y Trader Joe’s por una posible contaminación con E. coli 0145. Los alimentos afectados son mezclas de frutos rojos y arándanos orgánicos congelados que fueron distribuidos en tiendas seleccionadas de distintos estados de Estados Unidos.

Frutas y Hortalizas del Sur S.A., empresa fabricante con sede en San Carlos, Chile, extendió los retiros que habían comenzado el 3 de julio de 2026 y que posteriormente habían sido ampliados el 3 de septiembre, donde la medida incluye lotes de dos productos Great Value comercializados en Walmart y un producto de Trader Joe’s. La FDA publicó el anuncio de la compañía como servicio público y aclaró que no respalda a la empresa ni a los productos mencionados.

En este sentido, la agencia recomienda a los consumidores revisar sus congeladores, ya que algunos de los productos retirados tienen fechas de consumo preferente que llegan hasta 2028. Quienes encuentren alguno de los lotes afectados no deben consumirlo.

¿Cuáles son los productos que Walmart y Trader Joe’s tuvieron que retirar?

La ampliación del retiro alcanza a tres productos congelados que, para determinar si uno de ellos está afectado, es necesario revisar el nombre del mismo, el tamaño, el código de lote y la fecha indicada en el envase.

Walmart: Grate Value Organic Triple Berry Blend y Great Value Organic Blueberries

Uno de los primeros es el Great Value Organic Triple Berry Blend, una mezcla orgánica de tres bayas que pesa 283 gramos y es comercializado bajo dicha marca en tiendas de Walmart seleccionadas. Las características según la FDA son:

UPC: 7874211226

Lotes afectados: 6 031 01 y 6 041 01

Ubicación del lote: parte frontal del envase

Fechas de consumo preferente: 31 de enero de 2028 y 10 de febrero de 2028

El segundo producto incluido es el paquete de arándanos orgánicos congelados Great Value de 283 gramos, sus características son:

UPC: 7874211213

Lotes afectados: 6 019 01, 6 030 01 y 6 163 01

Ubicación del lote: parte frontal del envase

Fechas de consumo preferente: 19 de enero de 2028, 9 de febrero de 2028 y 12 de junio de 2028

La medida incorpora lotes adicionales de arándanos y mezclas de frutos rojos congelados de las marcas Great Value y Trader Joe’s. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Trader Joe’s: Organic Mixed Berry Blend

El tercer producto es una mezcla orgánica de frutos rojos congelados de Trader Joe’s de 340 gramos y sus características son:

UPC: 00977654

Lote afectado: 6 051 01

Ubicación del lote: parte posterior del envase

Fecha de consumo preferente: 20 de febrero de 2028

La FDA indicó que los consumidores que tengan alguno de estos lotes deben desecharlos o devolverlos al establecimiento donde fueron adquiridos para solicitar un reembolso.

¿En qué estados se vendieron los productos retirados de Walmart y Trader Joe’s?

Los productos Great Value afectados fueron enviados a tiendas Walmart seleccionadas de 30 estados y Puerto Rico. La distribución alcanzó:

Alabama

Arkansas

Connecticut

Florida

Georgia

Iowa

Illinois

Indiana

Kansas

Kentucky

Luisiana

Michigan

Minnesota

Missouri

Mississippi

Carolina del Norte

Dakota del Norte

Nebraska

Nueva Jersey

Nueva York

Ohio

Oklahoma

Pensilvania

Carolina del Sur

Dakota del Sur

Tennessee

Texas

Virginia

Wisconsin

Virginia Occidental

y Puerto Rico

En el caso de Trader Joe’s, el producto retirado fue distribuido en tiendas seleccionadas de 26 estados y Washington D.C, la lista incluye:

Alabama

Arkansas

Colorado

Delaware

Florida

Georgia

Illinois

Indiana

Iowa

Kansas

Kentucky

Luisiana

Maryland

Michigan

Minnesota

Missouri

Nebraska

Carolina del Norte

Carolina del Sur

Ohio

Oklahoma

Pensilvania

Tennessee

Texas

Virginia

Wisconsin

E. coli: ¿qué síntomas intestinales puede provocar?

La FDA informó que las infecciones por E. coli producen toxina Shiga que pueden causar diarrea, que puede ser sanguinolenta, fuertes dolores o calambres abdominales, fiebre, náuseas y vómitos. En algunos casos, la infección puede derivar en síndrome urémico hemolítico (SUH), una complicación grave que puede provocar insuficiencia renal, especialmente en niños pequeños, personas con sistemas inmunitarios debilitados y adultos mayores.