La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) informó una ampliación del retiro de productos congelados de las marcas Great Value y Trader Joe’s por una posible contaminación con E. coli 0145. Los alimentos afectados son mezclas de frutos rojos y arándanos orgánicos congelados que fueron distribuidos en tiendas seleccionadas de distintos estados de Estados Unidos.
Frutas y Hortalizas del Sur S.A., empresa fabricante con sede en San Carlos, Chile, extendió los retiros que habían comenzado el 3 de julio de 2026 y que posteriormente habían sido ampliados el 3 de septiembre, donde la medida incluye lotes de dos productos Great Value comercializados en Walmart y un producto de Trader Joe’s. La FDA publicó el anuncio de la compañía como servicio público y aclaró que no respalda a la empresa ni a los productos mencionados.
En este sentido, la agencia recomienda a los consumidores revisar sus congeladores, ya que algunos de los productos retirados tienen fechas de consumo preferente que llegan hasta 2028. Quienes encuentren alguno de los lotes afectados no deben consumirlo.
¿Cuáles son los productos que Walmart y Trader Joe’s tuvieron que retirar?
La ampliación del retiro alcanza a tres productos congelados que, para determinar si uno de ellos está afectado, es necesario revisar el nombre del mismo, el tamaño, el código de lote y la fecha indicada en el envase.
Walmart: Grate Value Organic Triple Berry Blend y Great Value Organic Blueberries
Uno de los primeros es el Great Value Organic Triple Berry Blend, una mezcla orgánica de tres bayas que pesa 283 gramos y es comercializado bajo dicha marca en tiendas de Walmart seleccionadas. Las características según la FDA son:
- UPC: 7874211226
- Lotes afectados: 6 031 01 y 6 041 01
- Ubicación del lote: parte frontal del envase
- Fechas de consumo preferente: 31 de enero de 2028 y 10 de febrero de 2028
El segundo producto incluido es el paquete de arándanos orgánicos congelados Great Value de 283 gramos, sus características son:
- UPC: 7874211213
- Lotes afectados: 6 019 01, 6 030 01 y 6 163 01
- Ubicación del lote: parte frontal del envase
- Fechas de consumo preferente: 19 de enero de 2028, 9 de febrero de 2028 y 12 de junio de 2028
Trader Joe’s: Organic Mixed Berry Blend
El tercer producto es una mezcla orgánica de frutos rojos congelados de Trader Joe’s de 340 gramos y sus características son:
- UPC: 00977654
- Lote afectado: 6 051 01
- Ubicación del lote: parte posterior del envase
- Fecha de consumo preferente: 20 de febrero de 2028
La FDA indicó que los consumidores que tengan alguno de estos lotes deben desecharlos o devolverlos al establecimiento donde fueron adquiridos para solicitar un reembolso.
¿En qué estados se vendieron los productos retirados de Walmart y Trader Joe’s?
Los productos Great Value afectados fueron enviados a tiendas Walmart seleccionadas de 30 estados y Puerto Rico. La distribución alcanzó:
- Alabama
- Arkansas
- Connecticut
- Florida
- Georgia
- Iowa
- Illinois
- Indiana
- Kansas
- Kentucky
- Luisiana
- Michigan
- Minnesota
- Missouri
- Mississippi
- Carolina del Norte
- Dakota del Norte
- Nebraska
- Nueva Jersey
- Nueva York
- Ohio
- Oklahoma
- Pensilvania
- Carolina del Sur
- Dakota del Sur
- Tennessee
- Texas
- Virginia
- Wisconsin
- Virginia Occidental
- y Puerto Rico
En el caso de Trader Joe’s, el producto retirado fue distribuido en tiendas seleccionadas de 26 estados y Washington D.C, la lista incluye:
- Alabama
- Arkansas
- Colorado
- Delaware
- Florida
- Georgia
- Illinois
- Indiana
- Iowa
- Kansas
- Kentucky
- Luisiana
- Maryland
- Michigan
- Minnesota
- Missouri
- Nebraska
- Carolina del Norte
- Carolina del Sur
- Ohio
- Oklahoma
- Pensilvania
- Tennessee
- Texas
- Virginia
- Wisconsin
E. coli: ¿qué síntomas intestinales puede provocar?
La FDA informó que las infecciones por E. coli producen toxina Shiga que pueden causar diarrea, que puede ser sanguinolenta, fuertes dolores o calambres abdominales, fiebre, náuseas y vómitos. En algunos casos, la infección puede derivar en síndrome urémico hemolítico (SUH), una complicación grave que puede provocar insuficiencia renal, especialmente en niños pequeños, personas con sistemas inmunitarios debilitados y adultos mayores.