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Flowers Food, Inc. es uno de los productores de panificados envasados más consumidos de Estados Unidos y el viernes 2 de octubre anunció la retirada de el pan hawaiano Nature’s Own debido a que se detectó que contenía leche no declarada.

Aunque no se trata de un producto tóxico, existen varias personas con alergias e intolerancias que podrían verse perjudicadas por este tipo errores, por lo que la decisión fue retirarla del mercado con el conocimiento de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

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FDA retira popular pan vendido en cinco estados

De acuerdo a lo que confirmó la FDA, estos productos habrían sido en:

  • Arkansas.
  • Luisiana.
  • Nuevo México.
  • Oklahoma.
  • Texas.

Aunque la empresa tiene sede en Thomasville, Georgia, distribuye a 44 panaderías en 19 estados. Algunas de sus marcados conocidas se encuentran:

  • Nature’s Own.
  • Dave’s Killer Bread.
  • Canyon Bakehouse.
  • Simple Mills.
  • Wonder.
  • Tastykake.

Los productos retirados: ¿Cómo reconocerlos y qué hacer con ellos?

Los productos que se retiraron del mercado debido a la presencia de ingredientes no declarados son:

Pan hawaiano Nature’s Own® de 20 oz:

  • Código UPC: 0 72250 91662 2.
  • Códigos de producto:
    • 0188 265 09:20 - 0188 265 10:30.
    • 0188 267 04:50 - 0188 267 06:00.
    • 0188 270 04:15 - 0188 270 06:05.
    • 0188 272 17:15 - 0188 272 19:25.
  • Se recomienda su confirmo antes de:
    • 8 de octubre de 2026.
    • 18 de octubre de 2026.

Paquete de 2 panes hawaianos Nature´s Own® de 40 oz:

  • Código UPC: 0 72250 00683 5.
  • Códigos de producto: no disponible.
  • Se recomienda su uso antes de: no disponible.
Flowers Food, Inc. es uno de los productores de panificados envasados más consumidos de Estados Unidos y el viernes 2 de octubre anunció la retirada de el pan hawaiano Nature’s Own debido a que se detectó que contenía leche no declarada.
Flowers Food, Inc. es uno de los productores de panificados envasados más consumidos de Estados Unidos y el viernes 2 de octubre anunció la retirada de el pan hawaiano Nature’s Own debido a que se detectó que contenía leche no declarada. FDA

Efectos del consumo de leche en personas alérgicas o intolerantes

Una intolerancia se diferencia de la alergia por los síntomas que produce en la persona afectada.

De acuerdo a los Institutos Nacionales de Salud (NIH) las personas que son intolerantes a la lactosa suelen experimentar síntomas pocas horas tras consumir estos productos, entre los que se suelen incluir:

  • Hinchazón o distensión abdominal.
  • Diarrea.
  • Gases.
  • Náuseas.
  • Dolor de abdomen.
  • Gruñidos o ruidos estomacales.
  • Vómito.

El cuadro es causado por que su intestino delgado produce concentraciones bajas de lactasa, la enzima encargada de descomponer la lactosa que se consume. Como no se digiere, pasa al colon y las bacterias se encargan de descomponerla, produciendo fluidos y gases.

Por otro lado, de acuerdo a Mayo Clinic la alergia a la leche es una respuesta del sistema inmunitario y los síntomas aparecen inmediatamente después de haber consumido leche. Pueden incluir:

  • Vómitos.
  • Urticaria.
  • Problemas digestivos.
  • Dificultad para respirar.
  • Sibilancia del pecho.