Flowers Food, Inc. es uno de los productores de panificados envasados más consumidos de Estados Unidos y el viernes 2 de octubre anunció la retirada de el pan hawaiano Nature’s Own debido a que se detectó que contenía leche no declarada.

Aunque no se trata de un producto tóxico, existen varias personas con alergias e intolerancias que podrían verse perjudicadas por este tipo errores, por lo que la decisión fue retirarla del mercado con el conocimiento de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).

FDA retira popular pan vendido en cinco estados

De acuerdo a lo que confirmó la FDA, estos productos habrían sido en:

Arkansas.

Luisiana.

Nuevo México.

Oklahoma.

Texas.

Aunque la empresa tiene sede en Thomasville, Georgia, distribuye a 44 panaderías en 19 estados. Algunas de sus marcados conocidas se encuentran:

Nature’s Own.

Dave’s Killer Bread.

Canyon Bakehouse.

Simple Mills.

Wonder.

Tastykake.

Los productos retirados: ¿Cómo reconocerlos y qué hacer con ellos?

Los productos que se retiraron del mercado debido a la presencia de ingredientes no declarados son:

Pan hawaiano Nature’s Own® de 20 oz:

Código UPC: 0 72250 91662 2.

Códigos de producto:

0188 265 09:20 - 0188 265 10:30. 0188 267 04:50 - 0188 267 06:00. 0188 270 04:15 - 0188 270 06:05. 0188 272 17:15 - 0188 272 19:25.

Se recomienda su confirmo antes de:

8 de octubre de 2026. 18 de octubre de 2026.



Paquete de 2 panes hawaianos Nature´s Own® de 40 oz:

Código UPC: 0 72250 00683 5.

Códigos de producto: no disponible.

Se recomienda su uso antes de: no disponible.

Flowers Food, Inc. es uno de los productores de panificados envasados más consumidos de Estados Unidos y el viernes 2 de octubre anunció la retirada de el pan hawaiano Nature’s Own debido a que se detectó que contenía leche no declarada. FDA

Efectos del consumo de leche en personas alérgicas o intolerantes

Una intolerancia se diferencia de la alergia por los síntomas que produce en la persona afectada.

De acuerdo a los Institutos Nacionales de Salud (NIH) las personas que son intolerantes a la lactosa suelen experimentar síntomas pocas horas tras consumir estos productos, entre los que se suelen incluir:

Hinchazón o distensión abdominal.

Diarrea.

Gases.

Náuseas.

Dolor de abdomen.

Gruñidos o ruidos estomacales.

Vómito.

El cuadro es causado por que su intestino delgado produce concentraciones bajas de lactasa, la enzima encargada de descomponer la lactosa que se consume. Como no se digiere, pasa al colon y las bacterias se encargan de descomponerla, produciendo fluidos y gases.

Por otro lado, de acuerdo a Mayo Clinic la alergia a la leche es una respuesta del sistema inmunitario y los síntomas aparecen inmediatamente después de haber consumido leche. Pueden incluir: