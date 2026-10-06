Flowers Food, Inc. es uno de los productores de panificados envasados más consumidos de Estados Unidos y el viernes 2 de octubre anunció la retirada de el pan hawaiano Nature’s Own debido a que se detectó que contenía leche no declarada.
Aunque no se trata de un producto tóxico, existen varias personas con alergias e intolerancias que podrían verse perjudicadas por este tipo errores, por lo que la decisión fue retirarla del mercado con el conocimiento de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).
FDA retira popular pan vendido en cinco estados
De acuerdo a lo que confirmó la FDA, estos productos habrían sido en:
- Arkansas.
- Luisiana.
- Nuevo México.
- Oklahoma.
- Texas.
Aunque la empresa tiene sede en Thomasville, Georgia, distribuye a 44 panaderías en 19 estados. Algunas de sus marcados conocidas se encuentran:
- Nature’s Own.
- Dave’s Killer Bread.
- Canyon Bakehouse.
- Simple Mills.
- Wonder.
- Tastykake.
Los productos retirados: ¿Cómo reconocerlos y qué hacer con ellos?
Los productos que se retiraron del mercado debido a la presencia de ingredientes no declarados son:
Pan hawaiano Nature’s Own® de 20 oz:
- Código UPC: 0 72250 91662 2.
- Códigos de producto:
- 0188 265 09:20 - 0188 265 10:30.
- 0188 267 04:50 - 0188 267 06:00.
- 0188 270 04:15 - 0188 270 06:05.
- 0188 272 17:15 - 0188 272 19:25.
- Se recomienda su confirmo antes de:
- 8 de octubre de 2026.
- 18 de octubre de 2026.
Paquete de 2 panes hawaianos Nature´s Own® de 40 oz:
- Código UPC: 0 72250 00683 5.
- Códigos de producto: no disponible.
- Se recomienda su uso antes de: no disponible.
Efectos del consumo de leche en personas alérgicas o intolerantes
Una intolerancia se diferencia de la alergia por los síntomas que produce en la persona afectada.
De acuerdo a los Institutos Nacionales de Salud (NIH) las personas que son intolerantes a la lactosa suelen experimentar síntomas pocas horas tras consumir estos productos, entre los que se suelen incluir:
- Hinchazón o distensión abdominal.
- Diarrea.
- Gases.
- Náuseas.
- Dolor de abdomen.
- Gruñidos o ruidos estomacales.
- Vómito.
El cuadro es causado por que su intestino delgado produce concentraciones bajas de lactasa, la enzima encargada de descomponer la lactosa que se consume. Como no se digiere, pasa al colon y las bacterias se encargan de descomponerla, produciendo fluidos y gases.
Por otro lado, de acuerdo a Mayo Clinic la alergia a la leche es una respuesta del sistema inmunitario y los síntomas aparecen inmediatamente después de haber consumido leche. Pueden incluir:
- Vómitos.
- Urticaria.
- Problemas digestivos.
- Dificultad para respirar.
- Sibilancia del pecho.