El Departamento de Estado explica cuáles son los daños que pueden generar inconvenientes en los aeropuertos y qué deben hacer los pasajeros antes de su vuelo.

Viajar al extranjero desde Estados Unidos requiere presentar un pasaporte en condiciones adecuadas para su utilización, ya que, por voluntad del Departamento de Estado, las aerolíneas pueden impedir el embarque de pasajeros cuyos pasaportes cuenten con determinados daños, una situación que puede afectar a quienes tienen previsto salir desde los aeropuertos de todo el país, incluidos los de Nueva York, Florida, Nueva Jersey y California.

La advertencia contempla diversos tipos de deterioro, pero no todos los signos de desgaste invalidan un pasaporte porque las autoridades distinguen las marcas y daños que pueden comprometer la validez del documento de viaje.

La regulación federal establece las condiciones bajo las cuales un pasaporte estadounidense puede perder su validez, mientras que el organismo advierte sobre las dificultades que pueden surgir al intentar abordar un vuelo internacional.

Aerolíneas de Nueva York, Florida, Nueva Jersey, California y más pueden impedir la salida del país

Los pasajeros estadounidenses que tengan previsto viajar al extranjero desde aeropuertos como John F. Kennedy (JFK), en Nueva York; Miami y Orlando, en Florida; Newark Liberty, en Nueva Jersey; y Los Ángeles y San Francisco, en California, entre otros, deben prestar atención al estado de sus documentos. El Departamento de Estado de Estados Unidos advierte, en su sección oficial de preguntas frecuentes sobre servicios de pasaportes, que las aerolíneas pueden denegar el embarque o que los viajeros pueden encontrar dificultades para salir del país si presentan un pasaporte dañado.

El respaldo normativo se encuentra en el Título 22 del Código de Regulaciones Federales (22 CFR), Parte 51. El 25 de octubre de 2005, el Departamento de Estado publicó en el Federal Register una actualización de la sección 51.6, denominada Damaged, mutilated or altered passaport (pasaporte dañado, mutilado o alterado). La disposición estableció que un documento puede ser invalidado si sufrió modificaciones importantes en su apariencia o composición, tiene un chip electrónico defectuoso, presenta alteraciones no autorizadas o muestra un deterioro que lo vuelve inadecuado para viajar.

Actualmente, este supuesto está contemplado en el apartado 22 CFR § 51.4(g)(5), que establece que la invalidez opera cuando el Departamento toma posesión del pasaporte o notifica por escrito a su titular.

Un pasaporte roto, manchado o con páginas faltantes puede convertirse en un obstáculo para los estadounidenses que quieran viajar al extranjero. Imagen creada con ChatGPT - El Cronista

Pasaporte roto, manchado o con página dañadas: cuáles son las condiciones que pueden impedir un viaje

El Departamento de Estado cuenta con una clasificación oficial de los daños que pueden comprometer la validez de un pasaporte. En su glosario, el organismo diferencia los deterioros importantes del desgaste habitual que puede producirse por el uso.

Entre las condiciones que identifica como daños se encuentran:

Manchas de agua : la humedad puede deteriorar el documento.

Moho : su presencia también es considerada por el : su presencia también es considerada por el Departamento como un daño.

Roturas importantes : los desgarros significativos pueden comprometer la integridad del pasaporte.

Marcas no autorizadas : especialmente cuando aparecen en la página de datos personales.

Páginas de visas arrancadas o rotas : la ausencia o rotura de estas hojas también está contemplada.

Perforaciones: los agujeros y otros daños importantes pueden afectar la validez del documento.

En cambio, no todos los signos de deterioro obligan a solicitar un nuevo documento ya que el organismo aclara que las páginas dobladas por llevar el pasaporte en el bolsillo, los pliegues que aparecen al abrir y cerrar las hojas de visas y los bordes ligeramente deshilachados forman parte del desgaste normal (wear and tear). Por lo tanto, dichas señales no requieren un reemplazo por sí solas debido a que la diferencia está en que el daño no comprometa la integridad del documento de viaje ni su utilización como identificación para viajar.

Qué pueden hacer los pasajeros si tienen el pasaporte dañado y un viaje programado

El Departamento de Estado recomienda solicitar un nuevo pasaporte cuando el documento presenta daños que pueden afectar su validez.

Para reemplazar un pasaporte estadounidense deteriorado, el titular debe realizar el trámite en persona y presentar el documento como dañado, una declaración firmada que explique cómo se produjo el deterioro y el formulario DS-11, junto con la documentación de respaldo, una fotografía y el pago de las tarifas correspondientes.