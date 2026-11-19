Existe la creencia muy difundida de que cuanto más profundo es el hueco, mejor es el vino (Fuente: Shutterstock).

Casi todas las botellas de vino tienen en el fondo un hundimiento hacia adentro, un hueco cóncavo que muchos miran con curiosidad sin saber para qué está.

La verdad es que no hay una sola respuesta: ese detalle combina razones históricas, prácticas y de resistencia, y alrededor de él también circula un mito muy extendido.

Qué es ese hueco

El hundimiento en el fondo de la botella tiene nombre propio: se lo conoce como “picada”. Es esa especie de cúpula hacia adentro que forma el vidrio en la base. Está presente en la mayoría de las botellas de vino, sobre todo en las de vinos tintos y en las de espumantes, aunque su profundidad varía mucho de una a otra.

Una herencia de cómo se hacían las botellas

Cuando las botellas se fabricaban a mano, soplando el vidrio, se usaba una vara (llamada pontil) para manipularlas, y al desprenderla quedaba una marca áspera y saliente en la base. Empujar el fondo hacia adentro resolvía el problema: la marca quedaba escondida en el hueco y la botella podía apoyarse bien derecha, sin tambalearse ni rayar la mesa. Con el tiempo, la fabricación cambió, pero la forma quedó.

Le da más resistencia a la botella

Hay una razón estructural, y es quizás la más importante. La forma de cúpula reparte mejor las tensiones y hace que la botella resista más la presión interna y los golpes.

Esto es clave en los vinos espumantes, como el champán, donde el gas genera una presión muy alta en el interior: un fondo plano sería un punto débil, mientras que el hundimiento ayuda a que la botella aguante sin estallar. Por eso, en general, los espumantes tienen una picada más marcada.

Ayuda con los sedimentos

Otra función es práctica, sobre todo en vinos de guarda. Con los años, algunos vinos forman sedimentos (pequeñas partículas sólidas) que se depositan en el fondo. El hueco crea una especie de canal o anillo alrededor de la base donde esos sedimentos tienden a juntarse, lo que ayuda a que no se levanten con facilidad y no terminen en la copa al servir.

Le da estabilidad y es una ayuda para servir

El hundimiento también aporta a lo cotidiano. Deja una base de apoyo en forma de anillo que le da estabilidad a la botella. Y, para quienes sirven con técnica, ofrece un punto de agarre: muchos mozos y sommeliers meten el pulgar en la picada y sostienen la botella con los dedos por detrás, lo que permite un servicio más firme y elegante.

Muchos mozos y sommeliers meten el pulgar en la picada y sostienen la botella con los dedos por detrás, lo que permite un servicio más firme y elegante.

El mito: ¿hueco más profundo, mejor vino?

Existe la creencia muy difundida de que cuanto más profundo es el hueco, mejor es el vino. No es así: la profundidad de la picada no es un indicador confiable de calidad. Responde sobre todo al tipo de botella, al diseño, a la tradición de la bodega y, muchas veces, a una cuestión de imagen (una base más pesada y marcada “da sensación” de producto premium).

Hay vinos excelentes en botellas de fondo casi plano y vinos corrientes en botellas con un hueco pronunciado. En resumen, el hueco cumple funciones reales, pero no es un termómetro de lo que hay adentro.