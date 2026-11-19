El amor por Mickey Mouse llevó a Andrea Schmidt Timmons a ganar en octubre un Récord Guinness por ser la mujer con mayor número de tatuajes en el mundo de un mismo dibujo animado en el cuerpo.

“Mi amor por Mickey Mouse creció a medida que me sentía más cómoda viendo sus dibujos animados y viendo lo despreocupado que era y lo feliz que estaba siempre”, indicó la ganadora al Guinness World Records (GWR), “sentía que podía identificarme con Mickey Mouse porque despertaba lo mejor de mis emociones”.

Amor por Mickey Mouse: más de 80 tatuajes y un Record Guinness

Andrea Schmidt Timmons nació en Alemania, pero se mudó a Estados Unidos a sus seis años y, según explicó al GWR fue en ese momento que comenzó a mirar Mickey Mouse en la televisión.

Su colección de objetos del famoso ícono de Disney inició de pequeña, con una habitación que hoy reúne peluches, estatuillas, posters, bolsas y todo tipo de objetos relacionados con el personaje.

En cuanto a sus tatuajes, al momento tiene un total de 83, distribuidos por su espalda baja, brazos e incluso cara.

Andrea asegura que sumará más tatuajes del personaje. Fuente: Guinness World Records / IA upscaling

Un Mickey Mouse “clásico” inició todo y ahora va por más

El primero fue, en sus propias palabras, un “Mickey clásico”, tatuado en el antebrazo derecho el dibujo muestra su tradicional pose optimista y está vestido con sus pantalones rojos y zapatos amarillos.

En el brazo izquierdo luce una manga extendida que varía en estilos y representaciones, mientras que en su espalda predominan los bordes sin color de la cabeza de este famoso ratón, entrelazados unos con otros. En la cara tiene un Mickey mucho más chico, del lado de la sien derecha.

En vistas al futuro, Timmons asegura que su colección de tatuajes y objetos de Mickey continuará, con más elementos y dibujos del entrañable personaje.