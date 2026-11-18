Ucrania se prepara para incorporar una nueva flora de aviones de combate de fabricación sueca, capaces de alcanzar velocidades de hasta 2,400 km/h y operar con distintos sistemas de armamento avanzado. Se trata de los Saab JAS 39 Gripen C/D, de los cuales recibirá 16 ejemplares como parte de un programa de asistencia militar del Gobierno de Suecia.

La entrega de los primeros cazas está prevista para comienzos de 2027, con enero y febrero como meses estimados por el presidente Volodímir Zelenski. Las aeronaves permitirán ampliar las capacidades de la Fuerza Aérea ucraniana, que actualmente utiliza distintos modelos de aviones de combate para responder a los ataques rusos.

Además, el suministro contempla misiles aire-aire de largo, medio y corto alcance, entre ellos los Meteor, AMRAAM e IRIS-T. El 17 de noviembre, Suecia, Ucrania y Reino Unido también avanzaron en un acuerdo para coordinar la provisión de municiones, repuestos y entrenamiento del personal que operará los nuevos cazas.

Suecia entregará los primeros 16 cazas Gripen C/D a Ucrania a comienzos de 2027

El Gobierno de Suecia confirmó que donará 16 cazas Saab JAS 39 Gripen C/D de su flota actual a Ucrania, como parte de un acuerdo de cooperación militar destinado a fortalecer su capacidad de defensa aérea. La entrega de los primeros ejemplares está prevista para comienzos de 2027, según informó la Presidencia ucraniana el 30 de junio de 2026. El presidente Volodímir Zelenski también señaló que espera recibirlos entre enero y febrero del próximo año, aunque todavía no se estableció un día concreto para su llegada.

La donación forma parte de un programa más amplio que contempla la incorporación de otros 16 Gripen E, una versión más moderna que Ucrania comprará mediante un contrato firmado en junio de 2026. A diferencia de los C/D, que serán transferidos como asistencia militar sueca, estos últimos tendrán un cronograma de entrega diferente donde las primeras están previstas para 2029. De esta manera, Kiev busca incorporar dos variantes del mismo avión de combate para ampliar sus capacidades operativas.

Suecia confirmó la donación de las aeronaves, que pueden alcanzar Mach 2 y operar desde pistas cortas. Los primeros ejemplares llegarían a comienzos de 2027, mientras avanzan los acuerdos para suministrarles armamento. Fuente: Gemini imagen ilustrativa | El Cronista USA

Los cazas Gripen C/D pueden alcanzar los 2,400 km/h y operar desde pistas cortas

Los Saab JAS 39 Gripen C/D son aviones de combate supersónicos desarrollados por la compañía sueca Saab. Según la ficha técnica del fabricante, pueden alcanzar una velocidad máxima de Mach 2 a gran altitud, equivalente a 2,400 kilómetros por hora, cuentan con ocho puntos de anclaje para transportar armamento y pueden realizar misiones de defensa aérea, ataques contra objetivos terrestres y reconocimiento. Su diseño polivalente permite adaptar la aeronave a distintas operaciones militares sin depender de un único tipo de misión.

Otra de sus características es la posibilidad de operar desde pistas cortas y tramos de carretera preparados, una capacidad que permite distribuir los aviones en diferentes ubicaciones y reducir su dependencia de grandes bases aéreas. Saab informa que el Gripen C puede despegar en una distancia mínima de 400 metros y operar desde pistas de aproximadamente 800 metros de largo y 16 de ancho. En este sentido, el fabricante también señala que el reabastecimiento y el rearme de misiones aire-aire pueden completarse en menos de 10 minutos, una prestación pensada para reducir los tiempos entre operaciones.

Los Gripen C/D podrán utilizar misiles Meteor, AMRAAM e IRIS-T qué armamento recibirán

El paquete de asistencia militar sueco contempla municiones avanzadas para equipar los Gripen C/D, entre ellas los misiles aire-aire Meteor, AMRAAM e IRIS-T. El primero, desarrollado por el consorcio europeo MBDA, está diseñado para interceptar aeronaves a larga distancia mediante un sistema de propulsión ramjet. El AMRAAM, de fabricación estadounidense, utiliza guiado por radar y está destinado a enfrentamientos a distancias medias, mientras que el IRIS-T es un misil de corto alcance con guiado infrarrojo cubriendo diversos escenarios de combate aéreo.

El suministro de estos sistemas tuvo un nuevo avance el 17 de noviembre, cuando Suecia, Ucrania y Reino Unido firmaron una carta de intención para coordinar la provisión de municiones, equipamiento y repuestos destinados a los aviones. El acuerdo también contempla el entrenamiento del personal y la integración de los sistemas de armas, con el objetivo de que las aeronaves puedan operar de manera sostenida.