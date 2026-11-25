Las manzanas deben consumirse enteras para que puedan aprovecharse todos sus beneficios.

Las manzanas se encuentran en el ranking de las tres frutas más producidas a nivel mundial por su popularidad y están disponibles durante todo el año en Estados Unidos, de acuerdo con lo indicado por una publicación de la Facultad de Salud Pública de Harvard.

Como pueden encontrarse tanto en variedades verdes como rojas, la Trufts University Health & Nutrition Letter brinda claridad sobre las diferencias nutricionales de cada una, incluyendo su contenido calórico.

Manzana roja o manzana verde: cuál es la diferencia y cuál aporta menos calorías

Diane McKay, experta en nutrición y científica de la universidad indica que, al comparar los nutrientes de la manzana roja y la manzana verde, las diferencias que pueden encontrarse son mínimas .

No obstante, la especialista explica que las variedades vedes suelen tener aproximadamente el 10% menos de calorías y carbohidratos. Por su parte, las manzanas rojas aportan un 50% más de betacaroteno como consecuencia de su color.

Las manzanas verdes tienen menos calorías que las manzanas rojas.

Qué nutrientes aporta una manzana

Harvard explica que en una manzana pueden encontrarse:

Fibra, tanto insoluble como soluble

Fitoquímicos (quercetina, catequina, ácido clorogénico, antocianina)

Vitamina C

Cómo recomiendan consumir las manzanas para aprovechar todos sus nutrientes

“Las manzanas frescas y enteras ofrecen la mayor cantidad de nutrientes”, señala Harvard, que aconseja no pelarlas porque quitar la piel de esta fruta elimina además gran parte de la fibra y los flavonoides.

Además, deshidratar o secar las manzanas compromete su aporte de vitamina C, que prima en la pulpa. Consumirla en jugo tampoco es lo más aconsejado en este aspecto, porque al pasar por procesos de filtrado y pasteurización pierde gran parte de sus flavonoides y fibras.

Cuál es el mejor lugar para guardar las manzanas

El consejo para prolongar la frescura es guardar las manzanas en la heladera en el cajón de las verduras, donde pueden conservarse durante entre 1 y 2 meses.

Este es el mejor lugar porque las bajas temperaturas pueden disminuir la producción de etileno. Deben almacenarse siempre en un cajón separado para evitar que aceleren la maduración de otros productos.