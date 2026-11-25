Un cuadrado con un círculo, un triángulo tachado y una plancha con puntos pueden parecer dibujos sin importancia, pero tienen una función concreta: indicar qué cuidados necesita una prenda para no arruinarla.

En Estados Unidos, estos símbolos forman parte de un sistema de instrucciones de cuidado que permite saber qué productos y temperaturas se pueden utilizar al lavar la ropa.

La Comisión Federal de Comercio (FTC, por sus siglas en inglés) establece reglas para el etiquetado de prendas y reconoce los símbolos de cuidado de la norma ASTM. Su guía explica las indicaciones que deben tenerse en cuenta antes de poner una prenda en el lavarropas o utilizar la plancha .

¿Qué significa el cuadrado con un círculo en las etiquetas de la ropa?

El cuadrado con un círculo en su interior representa el secado en máquina, es decir, que la prenda puede colocarse en una secadora. Sin embargo, es importante mirar si tiene puntos en el centro:

Un punto: secado a temperatura baja.

Dos puntos: secado a temperatura media.

Tres puntos: secado a temperatura alta.

Un cuadrado con un círculo tachado: no se debe utilizar secadora.

La diferencia es importante porque algunas telas pueden encogerse, deformarse o perder calidad cuando reciben demasiado calor.

La guía de símbolos ASTM publicada por la FTC incluye distintas indicaciones para el secado, como los niveles de temperatura y los ciclos de máquina. Imagen ilustrativa realizada con Gemini | El Cronista Audiencias

¿Qué significa el triángulo tachado en una etiqueta de ropa?

El triángulo representa el uso de blanqueadores durante el lavado. Cuando aparece tachado con una cruz, significa que no se debe utilizar ningún tipo de blanqueador sobre esa prenda, como el cloro y otros quitamanchas blanqueadores que pueden alterar el color o deteriorar las fibras.

La FTC contempla expresamente esta indicación en sus recomendaciones. En su guía utiliza las instrucciones en inglés “No bleach” y “Do not bleach”, que significan “sin blanqueador” y “no usar blanqueador”.

¿Qué significan los puntos en el símbolo de la plancha?

Los puntos que aparecen dentro del dibujo de una plancha indican la temperatura máxima que se puede utilizar para planchar una prenda.

La guía establece tres niveles:

Un punto: temperatura baja, hasta 110 °C (230 °F).

Dos puntos: temperatura media, hasta 150 °C (300 °F).

Tres puntos: temperatura alta, hasta 200 °C (390 °F).

Plancha tachada: no planchar.

Cuantos más puntos aparecen, mayor es el calor que puede soportar la tela. Si una prenda tiene solamente un punto, utilizar la plancha a temperatura alta puede dejar marcas o dañar el material.

¿Por qué es importante revisar los símbolos antes de lavar la ropa?

Las instrucciones de las etiquetas no están puestas al azar. Buscan evitar que el lavado, el secado o el planchado deterioren las prendas. La FTC explica que los fabricantes deben proporcionar instrucciones completas de cuidado o advertencias cuando una prenda no puede limpiarse sin sufrir daños.