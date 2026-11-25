Cuando el símbolo amarillo con un signo de exclamación en el centro se enciende en el tablero, el vehículo está emitiendo una señal de alerta para los conductores, quienes por su seguridad deben actuar con prontitud.

Esta luz se enciende cuando los sistemas internos del vehículo detectan que los neumáticos tienen menos presión de la que deberían .

Qué significa que se encienda una señal amarilla con un signo de exclamación en el tablero

Cuando este símbolo aparece, se está indicando que al menos uno de los neumáticos del auto se encuentra desinflado de forma notoria, de acuerdo con lo indicado por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carreteras.

Si esto ocurre, es fundamental inspeccionar los neumáticos y verificar la presión para poder solucionar el problema y evitar cualquier tipo de accidente. “El símbolo se apagará una vez que los neumáticos estén correctamente inflados”, se indica.

Es importante destacar que los vehículos modelo 2008 en adelante deben estar equipados con el Sistema de Monitorización de la Presión de Neumáticos (TPMS) y que, cuando no aparezca como un neumático con un símbolo de exclamación amarillo, puede figurar como un coche con los cuatro neumáticos al descubierto.

El símbolo indica que a uno de los neumáticos le falta presión. Shutterstock

Qué ocurre si este símbolo se enciende y apaga en el tablero

Los expertos explican que durante las mañanas frías este símbolo puede apagarse y prenderse.

“Esto probablemente se deba a una presión marginalmente baja en los neumáticos que cae por debajo del umbral de advertencia durante la noche, pero sube a un nivel aceptable a medida que los neumáticos se calientan por el funcionamiento del vehículo o por un aumento de las temperaturas exteriores”, se explica.

En estos casos, es importante inspeccionar los neumáticos de todas formas y comprobar que tengan una presión adecuada.

Cuándo hay que medir la presión de los neumáticos

Para una lectura precisa, el consejo es que la presión se mida cuando los neumáticos estén en frío. Es decir, cuando el vehículo se encuentre al menos tres horas sin estar en movimiento.