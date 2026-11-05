El USS Ted Stevens (DDG-128) se incorporó a la flota con capacidad para lanzar misiles Tomahawk, combatir submarinos y responder a amenazas aéreas.

La Armada de Estados Unidos, que forma parte del Gobierno de EE.UU., incorporó un nuevo destructor lanzamisiles a su flota, equipado con tecnología de última generación para enfrentar amenazas en distintos escenarios de combate. Se trata del USS Ted Stevens (DDG-128), un buque de guerra de aproximadamente 155 metros de largo que cuenta con 96 celdas de lanzamiento vertical y sistemas avanzados de detección y defensa.

Entre sus principales capacidades se encuentran el lanzamiento de misiles Tomahawk, utilizados para atacar objetivos terrestres a gran distancia, y el empleo de armamento antisubmarino para combatir amenazas bajo el agua.

El destructor pertenece a la clase Arleigh Burke, en su versión Flight III, e incorpora el radar AN/SPY-6(V)1 y el sistema de combate Aegis Baseline 10. Su incorporación oficial a la flota se realizó el 3 de octubre de 2026, en una ceremonia en Alaska.

Qué características tiene el USS Ted Stevens y por qué ingresó a la flota

El USS Ted Stevens (DDG-128) es un destructor lanzamisiles guiados de la clase Arleigh Burke, y posee un diseño está orientado a operar en escenario de alta amenaza y combinar misiones de ataque, defensa aérea y lucha antisubmarina.

Una de sus principales diferencias frente a versiones anteriores de la clase es la incorporación del radar AN/SPY-6(V) 1 y del sistema de combate Aegis Baseline 10. Asimismo, cuenta con mejoras en la generación y distribución de energía eléctrica y en los sistemas de refrigeración, necesarias para alimentar sus equipos electrónicos de nueva generación.

El destructor mide 155 metros, cuenta con 96 celdas de lanzamiento vertical y está equipado con un radar avanzado para detectar misiles y aeronaves enemigas. Sophie Pinkham

Cómo funcionan sus 96 celdas de lanzamiento vertical y qué misiles Tomahawk puede disparar

El buque de guerra cuenta con 96 celdas del sistema de lanzamiento vertical MK41, distribuidas en dos conjuntos instalados en la cubierta. A diferencia de los lanzadores convencionales que necesitan orientar sus tubos hacia el objetivo, este mecanismo permite disparar misiles desde compartimentos verticales y preparar el lanzamiento en distintas direcciones.

Entre las armas compatibles se encuentran los misiles de crucero Tomahawk, utilizados para atacar objetivos terrestres a gran distancia, ya que vuelan a baja altura siguiendo rutas programadas y cuentan con sistemas de navegación que les permiten alcanzar blancos específicos. Las versiones más modernas incorporan actualizaciones de navegación y comunicaciones; además, la familia Tomahawk incluye variantes concebidas para ampliar sus capacidades de ataque.

Qué armas utiliza para localizar y destruir submarinos enemigos

Para combatir submarinos, el USS Ted Stevens puede utilizar el ASROC (Vertical Launch Anti-Submarine Rocket), un combate antisubmarino que se dispara desde el sistema MK41. Su función es transportar un torpedo liviano hasta un punto cercano al submarino detectado y liberarlo en el agua para que continúe la búsqueda y el ataque bajo la superficie sin tener que acercarse directamente a ella.

Dicha capacidad requiere sensores y sistemas de detección para localizar y seguir a los submarinos.

Cómo funciona el radar SPY-6 que detecta amenazas aéreas y misiles balísticos

El USS Ted Stevens incorpora el AN/SPY-6(V)1, un radar de defensa aérea y antimisiles compuesto por cuatro paneles fijos que proporcionan vigilancia en los 360 grados alrededor del buque. Está diseñado para detectar y seguir aeronaves, misiles de crucero y misiles balísticos, incluso en entornos con interferencias electrónicas. Su mayor sensibilidad permite identificar amenazas a mayor distancia y proporcionar información precisa sobre su ubicación y trayectoria.

El radar trabaja junto con el sistema de combate Aegis Baseline 10, que integra la información de los sensores y coordina la respuesta del destructor permitiendo seguir múltiples amenazas y utilizar armamento compatible, como los interceptores de la amenazas balísticas.