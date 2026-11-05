Si Vietnam cumple con lo proyectado, en pocos años tendrá el recinto deportivo más grande del mundo, con un diseño que mezcla la ambición arquitectónica con un guiño a sus raíces culturales (Fuente: Trong Dong Stadium).

Vietnam apunta alto, literalmente: trabaja en la construcción de un estadio colosal con capacidad proyectada para 135,000 espectadores, una cifra con la que aspira a convertirse en el más grande del mundo. Se trata del estadio Trong Dong, que se levantará en Hanói y que, además de su escala descomunal, busca ser un emblema de la identidad cultural del país.

Planifican el estadio más grande del mundo

El estadio Trong Dong es la pieza central de un enorme desarrollo deportivo, el Olympic Sports Urban Area, que se levanta al sur de Hanói, la capital vietnamita. El proyecto está impulsado por Vingroup, el mayor conglomerado del país, vinculado al empresario Pham Nhat Vuong. No es una obra aislada, sino el corazón de una ciudad deportiva pensada a gran escala.

El número que explica el revuelo es su capacidad: 135,000 asientos. Si se completa con esa cifra, el Trong Dong pasaría a ser el estadio de mayor capacidad del planeta, por encima del actual líder, el Rungrado 1.º de Mayo de Corea del Norte, que ronda los 114,000. Como el estadio todavía está en obra, ese récord es, por ahora, una proyección; la marca quedará confirmada recién cuando el estadio esté terminado y en funcionamiento.

Un estadio pensado como símbolo cultural

Más allá del tamaño, el diseño es lo que lo conecta con la identidad nacional. La fachada está inspirada en el tambor de bronce Dong Son (en vietnamita, trong dong), un objeto milenario que es uno de los grandes símbolos del patrimonio y la cultura de Vietnam, e incorpora además elementos del ave Lac, otra figura de la iconografía tradicional. De ahí su nombre. La idea es que el estadio no sea solo un recinto deportivo, sino una carta de presentación del país y de su historia.

La fachada está inspirada en el tambor de bronce Dong Son, un objeto milenario que es uno de los grandes símbolos del patrimonio y la cultura de Vietnam. Trong Dong Stadium

Cómo viene la obra y cuándo se inaugurará

A diferencia de un simple anuncio, el proyecto ya está en marcha: la obra tuvo su acto de inicio en diciembre de 2025, de modo que la construcción está en curso. Según los plazos del proyecto, el estadio apunta a quedar terminado hacia 2028. La inversión es enorme, aunque las cifras más altas que circulan corresponden al conjunto del desarrollo deportivo y urbano, mucho más amplio que el estadio en sí.