El avión puede transportar hasta 12 misiles aire-aire y fue diseñado para admitir diversas configuraciones de armamento.

Estados Unidos encargó a Boeing la fabricación de otros 22 cazas F-15EX Eagle II, una versión modernizada de la familia de F-15 que puede transportar misiles aire-aire, municiones guiadas y armamento hipersónico compatible. El contrato, adjudicado el 29 de septiembre de 2026 por el Departamento de la Fuerza Aérea, el cual forma parte de las Fuerzas Armadas, corresponde al lote 7 del programa y busca sostener la producción de estas aeronaves.

El acuerdo contempla la fabricación de las 22 unidades dentro de los fondos disponibles, en un contexto marcado por las interrupciones de producción registradas durante 2025 y la inflación en la industria de defensa. Según Boeing, el contrato tiene un valor de US$2,380 millones y eleva a 120 la cantidad total de F-15EX contratados por la Fuerza Aérea estadounidense en los lotes 1 a 7.

El objetivo del programa es renovar la flota de combate y reemplazar progresivamente los antiguos F-15C y F-15D, manteniendo el diseño básico de la familia F-15, pero con la incorporación de controles de vuelo digitales, sistemas electrónicos avanzados y una mayor capacidad de carga de armamento.

¿Cómo son los 22 cazas F-15EX Eagle II del lote 7 que Estados Unidos encargó a Boeing?

El F-15EX Eagle II es un caza pesado y multimisión desarrollado a partir de la familia F-15, diseñado para realizar misiones de superioridad aérea y ataques a objetivos terrestres, con capacidad para transportar grandes cantidades de armamento y operar a largas distancias.

De acuerdo con la ficha técnica de Boeing, el F-15EX tiene una capacidad de carga de armamento de hasta 29,500 libras, equivalentes a unos 13,380 kilogramos, y alcanza una velocidad máxima declarada de Mach 2,5. La renovación responde, en parte, al envejecimiento de los F-15C y F-15D ya que en marzo de 2021, la Fuerza Aérea estadounidense informó que esos modelos tenían una antigüedad promedio superior a los 37 años y se acercaban al final de su vida útil.

El contrato corresponde al lote 7 del programa F-15EX Eagle II. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué bombas, misiles y armas hipersónicas puede transportar el F-15EX Eagle II?

Entre las capacidades de armamento del F-15EX informadas por Boeing, se encuentran:

Misiles aire-aire : puede transportar hasta 12 misiles AMRAAM. La Fuerza Aérea probó el lanzamiento de misiles AIM-120 y AIM-9X durante el desarrollo del modelo.

Municiones guiadas para atacar objetivos terrestres : el avión puede utilizar armamento de precisión. Las pruebas oficiales incluyeron el empleo de municiones guiadas de ataque a distancia.

Armamento hipersónico: Boeing y la Fuerza Aérea describen al F-15EX como una plataforma capaz de transportar armas hipersónicas compatibles. Boeing ha señalado específicamente que el diseño contempla armas de hasta 22 pies de largo y 7,000 libras de peso.

¿Cuándo entregarán los cazas F-15EX Eagle II a la Fuerza Aérea de Estados Unidos?

El comunicado oficial del 29 de septiembre de 2026 no establece una fecha específica para la entrega de los 22 cazas del lote 7. Boeing señaló que trabaja con la Fuerza Aérea para aumentar el ritmo de producción de dos aeronaves por mes, pero no es posible confirmar a partir de ese anuncio cuándo estarán terminadas las aeronaves ni en qué momento comenzarán a operar en sus unidades de destino.

El acuerdo se cerró después de que el programa enfrentara interrupciones de producción en 2025 y presiones inflacionarias. Sin embargo, la asignación de los cazas y las fechas concretas de entrega deberán confirmarse mediante futuros anuncios oficiales.