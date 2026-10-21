El vehículo de combate de infantería forma parte de un contrato de desarrollo de US$764 millones.

El Ejército de Estados Unidos, que forma parte de las Fuerzas Armadas, recibió el 1 de septiembre de 2026 el primer prototipo del Lynx XM30, un vehículo de combate de infantería desarrollado por American Rheinmetall para reemplazar al M2 Bradley. El programa contempla 8 prototipos en total y busca incorporar nuevas capacidades de protección, movilidad y potencia de fuego para las operaciones terrestres.

El blindado está diseñado para combinar un cañón de 50 milímetros, una torreta operada a distancia, sistemas de lanzamiento de misiles y propulsión hídrica eléctrica. Sin embargo, estas prestaciones forman parte del diseño previsto y deberán evaluarse durante las pruebas militares.

El contrato de desarrollo, valuado en aproximadamente US$764 millones, incluye la construcción de los prototipos y la validación del sistema. La iniciativa forma parte de una competencia en la que también participa General Dynamics Land Systems, por lo que el Ejército todavía deberá evaluar las propuestas antes de decidir qué modelo avanzará hacia su producción.

Qué armas antitanque, tecnología híbrida y sistemas de combate incorporará el XM30

El armamento es uno de los componentes centrales del XM30 ya que la propuesta de American Rheinmetall contempla una torreta no tripulada con un cañón de 50 milímetros y un lanzador multimisión diseñado para integrar diferentes sistemas de armas.

Entre las capacidades previstas se encuentran los misiles antiataque Javelin y TOW, destinados a atacar vehículos blindados; y la compatibilidad con sistemas no tripulados Coyote Block 3. En este sentido, otra de sus novedades es la propulsión hídrica eléctrica, que combina un motor de combustión con componentes eléctricos para mejorar la generación de energía y la movilidad, además de permitir determinadas operaciones con menor ruido cuando el motor térmico permanece apagado, según el fabricante.

El Lynx XM30 busca reemplazar al M2 Bradley con una torreta operada a distancia, tecnología híbrida y nuevos sistemas de combate. Shutterstock

El XM30 también incorpora una arquitectura modular y abierta, pensada para facilitar futuras actualizaciones de sus sistemas electrónicos y de combate sin tener que rediseñar toda la plataforma.

Estados Unidos encargó 7 prototipos más: qué pruebas deberá superar el blindado

Las Fuerzas Armadas de EE.UU. recibieron el primer prototipo entregado por American Rheinmetall el 1 de septiembre de 2026 y además encargaron otros 7 vehículos cuya entrega se realizará a lo largo de este año. Asimismo, el contrato de desarrollo posee un valor aproximado de US$764 millones e incluye diseño, la construcción de los prototipos y la validación del sistema.

Los blindados XM30 deberán atravesar distintas etapas de evaluación:

Pruebas técnicas : para examinar el funcionamiento y el rendimiento del blindado.

Controles de seguridad : antes de avanzar hacia las maniobras de campo.

Entrenamiento militar : los prototipos adicionales también servirán para : los prototipos adicionales también servirán para preparar a los soldados

Simulaciones de combate: permitirán evaluar el desempeño de los vehículos en ejercicios de mayor escala.

El XM30 no es el único modelo que compite por el reemplazo del Bradley ya que el Ejército estadounidense adjudicó un contrato de desarrollo a General Dynamics Land Systems, por lo que la entrega del primer Lynx XM30 no garantiza que American Rheinmetall sea elegida para la producción definitiva.

El objetivo es desarrollar un vehículo capaz de responder a amenazas modernas, como los drones, las armas de precisión y la guerra electrónica. Antes de incorporarlo a su flota, el Ejército deberá evaluar si el XM30 cumple con los requisitos de protección, movilidad y potencia de fuego establecidos para el programa.