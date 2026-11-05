Un caza supersónico Saab Gripen E de la Fuerza Aérea Brasileña durante una maniobra de vuelo.

Brasil se posiciona como la principal potencia militar de América latina, según el ranking 2026 de Global Firepower, que analiza las capacidades de defensa de 145 países. La nación sudamericana ocupa el puesto 11 a nivel mundial y cuenta con una fuerza militar que incluye cientos de aeronaves, vehículos blindados y submarinos.

A ese poderío se suma un avance en su industria de defensa, ya que el país realizó el primer vuelo de un caza supersónico Gripen E (F-39E FAB 4109) fabricado en territorio brasileño junto con la compañía sueca Saab. La aeronave incorpora tecnología avanzada, puede utilizar misiles Meteor de largo alcance y dispone de sistemas de guerra electrónica diseñados para detectar e interferir amenazas.

El proyecto contempla la fabricación de 15 unidades en Brasil y representa un paso importante en el desarrollo de su capacidad aeroespacial.

Por qué Brasil es el país con mayor poder militar de América latina

Brasil ocupa el puesto 11 entre 145 países en el ranking militar 2026 de Global Firepower y se posiciona como la principal potencia militar de América latina según esta clasificación. El índice evalúa más de 60 factores para determinar la capacidad militar convencional de cada nación, entre ellos el personal disponible, el armamento, los recursos naturales, el presupuesto de defensa, la infraestructura y la ubicación geográfica.

De acuerdo con la ficha de Brasil por Global Firepower, el país cuenta con 376,000 militares activos, 495 aeronaves, 294 tanques y seis submarinos. El inventario aéreo incluye aviones y helicópteros de diversas categorías, mientras que las unidades navales comprenden embarcaciones de superficie y submarinos. En este sentido, el sitio también estima que Brasil destina US$26,400 millones a su presupuesto de defensa.

De acuerdo con ambas empresas, la prueba permitió verificar el funcionamiento de los sistemas principales y las características de vuelo de la aeronave. Shutterstock

La clasificación no depende únicamente de la cantidad de soldados o vehículo militares porque Global Firepower además contempla la capacidad logística para movilizar personal y equipamiento, la extensión de recursos estratégicos.

Cómo es el caza supersónico Gripen E que Brasil comenzó a fabricar junto con Embraer

Brasil dio un paso importante en su industria de defensa con la fabricación nacional del caza supersónico Gripen E, un proyecto desarrollado mediante la colaboración entre la compañía brasileña Embraer y la sueca Saab. El primer avión producido en territorio brasileño realizó su vuelo el 6 de octubre de 2026, desde las instalaciones de Embraer en Gavião Peixoto, en el estado de São Paulo.

Según Embraer, este avión es el primero de los 15 Gripen E previstos para fabricarse en Brasil bajo el programa actual. El contrato firmado en 2014 con el Gobierno brasileño contempla un total de 36 cazas conformados por 28 Gripen E de un asiento y ocho Gripen F de dos asientos. Una de las características más importantes del modelo es su capacidad para utilizar misiles Meteor, proyectiles aire-aire guiados por radar que pueden alcanzar objetivos a más de 100 kilómetros y superar cuatro veces la velocidad del sonido, según las especificaciones publicadas por Saab.

El Gripen E también incorpora un radar AESA, sensores avanzados y un sistema de guerra electrónica con cobertura esférica de 360 grados. Según Saab, esta tecnología permite detectar señales, identificar amenazas, gestionar contramedidas e interferir en los sistemas electrónicos del adversario, además de proteger al propio avión frente a distintas amenazas. Estas prestaciones permiten que la aeronave realice misiones de defensa aérea, reconocimiento y ataque, incluso en escenarios con sistemas de detección y defensa avanzados.